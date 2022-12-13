恐慌指數罕見與股市同向移動 顯示投資者情緒不安

衡量市場恐慌程度的 COBE 波動率指數 (VIX) 走勢，通常與股市相反，但當他們同向時，可能有些背後的故事正在發生。

標普 500 指數周一上漲 1.4%，與此同時，VIX 也上漲超過 2 個點至 25 上方。這不僅違背兩者通常反向的關聯，而且同向躍升的幅度，也達到自 1997 年以來新高。

一些市場人士，將這一波動歸因於 VIX 的變化無常，但更多人相信，這是投資者躁動不安的跡象，在 CPI 數據公布前，又將有聯準會及歐洲央行年度最後一次決策會議，市場有可能走出近日的狹幅震盪。

以技術圖表面觀察，在未能守住 200 平均移動均線後，標普 500 指數成功地保持在 100 日平均移動均線之上。無論向上或向下突破，都可能讓市場參與者面臨麻煩，另有 3 兆美元期權將在周五 (16 日) 到期，也可能引發市場動盪。

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 認為，未來幾天多個事件可能引發波動，因此一些人選擇利用 VIX 避險，這並不奇怪。

對於多數交易者來說，股市目前更大的風險是上行風險。那些在 2022 年熊市期間大幅減倉的投資者現在擔心，有可能股市的年底反彈。

Susquehanna International Group 衍生品策略共同主管 Chris Murphy 表示，關注 VIX 指數的現貨水準具有誤導性，因為該指數的期貨曲線傾向於向上傾斜，以反映未來風險，並且當周末過去，即使其曲線沒有變化，VIX 指數也會走高，因它正沿著向上傾斜的曲線移動。

因此他認為，VIX 期貨周一其實是全線下跌的。它的大幅波動具有欺騙性，這主要是由於曲線向上傾斜，以及本周市場對 CPI 和聯準會利率決議的關注。

然而，VIX 指數的上升，凸顯出期權交易員近來更加謹慎。根據德意志銀行策略師的說法，在上周的每個交易日中，標普 500 指數期權的隱含波動率都有所上升。

包括 Parag Thatte 在內的德意志銀行策略師，在上周五的報告指出，波動率溢價的增加為市場反彈奠定了基礎。他們認為，這就是上個月 CPI 數據降幅超出預期，導致標普 500 指數單日飆升 5.5% 的原因。

他們說：「無論基本面結果如何，波動率溢價的持續上升，都將使事後股市反彈的可能性更大。」