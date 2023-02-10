美股盤前：台積電1月營收重回2000億! SpaceX有望在今年正盈收!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 32 分)：

■ 道瓊指數：上漲 26 點，漲幅 0.08% 至 33760。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 10，漲幅 0.08% 至 12435.50。

■ 標普 500 指數：上漲 3.25，漲幅 0.08% 至 4095.00。

【今日總經數據】密大消費者信心指數。今日稍早英國公布去年 12 月 GDP，縮水 0.5%，但季度年增漲為 0%，顯示目前英國為 G-7 成員國中唯一尚未恢復其產出的國家。

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二、美股盤前關注重點

1. 台積電 1 月營收重回 2000 億元：台積電 (TSM.US) 今日稍早公布 1 月合併營收達 2000.51 億元，較上月增漲 3.9%，而較去年同期增長 16.2%，儘管 1 月碰到過年，但仍繳出亮眼成績單。

另外台積電預期 1 月營收將落在 167 億~ 175 億美元 (匯率為以 30.7 兌 1 美元)，毛利率將介於 53.5~55.5%，營益率則落在 41.5~43.5%。台積電先前在第一季的法說會時表示，上半年主要會受到終端市場需求疲軟，因而上半年半導體供應鏈庫存將大幅降低，已達更健康的水平。因而台積電 2023 年營收將較去年同期下降至中高個位數百分比，半導體週其將於上半年觸底，下半年將穩健回升。

2. SpaceX 有望在今年正盈收：特斯拉 (TSLA.US) 昨日在逆勢上漲 3% 至 207.32，美國國家運輸安全委員會認定，先前在德州發生的一起特斯拉致命車禍，如今認定是由超速以及司機未能控制器車造成的，與特斯拉的自動駕駛輔助功能無關，特斯拉股價自去年 10 月大幅滑落後，今年以來已大幅上漲 91.79%。

另外，據 CNBC 報導，SpaceX 總裁兼 CEO Gwynne Shotwell 表示，公司的關鍵業務正在營利，美國國家航空航天局 (NASA) 所依賴的主要火箭發射服務之一，已成為公司目前最賺錢的工具；此外，提供衛星支持的高速寬貸部門 Starlink 預期也將於今年開始盈利。

3. 日本央行行長將換 植田和男：現任日本央行行長黑田東彥任期將於 4 月初結束，日本政府將於下週二 (2/14) 情人節當日提交央行行長提名。目前市場最關注的除了下一任央行行長是誰以外，就是央行行長換人後，日本央行是否還會持續維持超寬鬆貨幣政策。今日日經新聞報導表示，日本首相岸田文雄基本決定任用前日本央行審議委員植田和男出任下一任央行總裁。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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