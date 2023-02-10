超級盃魔咒？推出廣告的企業往往股價表現不佳

在多元化的媒體環境中，像超級盃這樣的體育活動因其可觀的曝光率而受到廣告商的重視。

本周日 (12 日) 費城老鷹隊對陣堪薩斯城酋長隊的比賽預計將有超過 1 億人收看。許多觀看比賽的人會像關注場上的動作一樣關注中場廣告。這些廣告本身就是一個節目，在賽前幾周和賽後幾天引發討論。 精心製作的超級盃廣告可能會在首次亮相多年後仍被津津回味。

但要吸引這些眼球需要付出高昂的代價。今年，業者為 30 秒的廣告支付大約 700 萬美元，而且這還只是播放時間。製作廣告所需的人才和製作成本甚至更高。

是否值得支出這筆金額可能會引起激烈的爭論。但對於銷售啤酒、薯片或汽車的公司來說，這場比賽通常是每年的例行公事。但其他廣告商可能會來來去去。

對於去年買下播映時間的加密貨幣公司來說，情況的確實如此。加密貨幣交易所 FTX 因其廣告而備受讚譽，該廣告由喜劇演員拉里大衛 (Larry David) 主演，扮演一位穿越時空的懷疑論者，對從輪子到燈泡的發明嗤之以鼻。該廣告鼓勵觀眾不要懷疑加密貨幣，「別像拉里一樣」。

幾個月後，似乎有些懷疑是有道理的。已破產的 FTX 在聯邦檢察官調查醜聞聲中宣布倒閉。

那麼超級盃曝光真的有助於促進業務發展嗎？從這些公司的股價來看，大多數公司在 2022 年都表現不佳。

以另一個加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 為例。其跳動的二維碼廣告被譽為大獲成功。它吸引許多觀眾使用 Coinbase 的應用程式，以至於在超級盃當晚大宕機。

但自那天晚上之後，Coinbase 的股票下跌了 64%。該公司表示今年不會參與超級盃廣告。

線上汽車銷售商 Carvana (CVNA-US) 和 Vroom (VRM-US) 的股價表現更差，分別下跌 90% 和近 83%。今年超級盃廣告也看不到它們。

Sol Marketing 執行長兼創始人嘉寶 (Deb Gabor) 表示，由於比賽期間的高昂廣告成本，企業可能需要關注更全面的經濟。她說，以豐田為例，這家汽車製造商自 2017 年以來首次不推出超級盃廣告。

她說，今年的廣告商名單上全是零食和酒類，「人們將需要安慰，而零食和酒是他們會尋找的慰藉。」

嘉寶正在密切關注灣區科技公司 Workday (WDAY-US)。這家人力資源軟體製造商似乎不太適合製作炫目的超級盃廣告，但它投入巨資製作一個 60 秒廣告，重複公司通常如何稱呼其頂級員工為搖滾明星。它的廣告充滿了音樂傳奇人物，從奧茲奧斯本 (Ozzy Osbourne) 到瓊安傑特 (Joan Jett) 和 Kiss 主唱保羅史丹利 (Paul Stanley) 等等。

嘉寶表示，她不確定該公司在超級盃以外如何利用這個價值數百萬美元的廣告位置。然而，她說，自從傳出廣告消息後，該公司又宣布計畫裁員約 3%，已經招致了一些負面報導，「這實在不太好看。」