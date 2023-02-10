300億元租金補貼2.0年中開辦 擬隨到隨辦、下修至18歲

政府去年開辦 300 億元擴大租金補貼專案，今年將持續辦理，規劃升級 2.0 版本，內政部政務次長花敬群今 (10) 日表示，擬將申請年齡門檻從 20 歲下修至 18 歲，且不必限定在某個期間內申請，將採隨到隨辦，有機會提前於 6、7 月上路。

營建署指出，去年 300 億元中央擴大租金補貼申請戶數倍增至 32.6 萬餘戶，合格戶數突破 27.7 萬戶，已自去年 10 月起陸續撥款。今年度將持續辦理，並規劃朝隨到隨辦等簡政便民方向精進，但尚須報行政院核定及準備相關前置作業程序。

花敬群今天上午接受自由時報「官我什麼事」頻道專訪時指出，300 億元租金補貼 2.0 版，將不訂定申請期幾個月，而是採隨到隨辦，若沒有得到租金補貼的民眾、但認為自身符合資格者，可隨時來向政府申請。

因應民法將成年年齡下修至 18 歲，營建署擬將申請租金補助年齡限制從年滿 20 歲下修至 18 歲，意即大一新生就能來申請，但整個計畫還須報行政院核定，預計年中、也就是 6 月或 7 月開辦。

另外，有許多民眾反映房東不願意提供租約等相關資料，花敬群表示，2.0 版會明訂，不需提供任何有關房東的資料，有需求的民眾可直接申請，至於如何強化房東對租補政策的信心，將會另尋強化方案。

至於社會住宅推動進度，花敬群說明，總統蔡英文上任後推動 8 年 20 萬戶社宅目標，截至去年底，已達 7.1 萬戶，包租代管社宅約 5.8 萬戶，合計約 13 萬戶，預計接下來 2 年，每年可直接興建 2 萬戶、包租代管有機會每年超過 3 萬戶，到 2024 年底，直接興建和包租代管社宅合計可超過 8 年 20 萬戶的目標。

花敬群強調，這個政策一定要做下去，當它累積到一定的量，再搭配政府推動的 50 萬戶租金補貼，加上 20 萬戶的社宅目標，合計達 70 萬戶，因此，租屋家戶被政府協助的覆蓋率可達 70%。