數位部資安院揭牌有兩大任務 個資法將儘速修法

數位發展部今 (10) 日宣布旗下資通安全研究院 (資安院) 正式揭牌，首任院長由何全德擔任，數位部長唐鳳表示，針對近期各界關注的資安問題，將責請資安院就公部門、私部門等兩任務進行協助，而行政府副院長鄭文燦也預告，政府將針對個資法進行修法。

資安院將是我國首個專責資安的行政法人，唐鳳表示，資安院將配合政府整體資通安全策略，協助重大資安事件，包含應變處置、防護、人才培力、技術發展等，而資安院英文為 National Institute of Cyber Security，簡稱 N-I-C-S、諧音 NICE，代表資安院協助各界建立更優質的防護體系，達成全民數位韌性的目標。

唐鳳進一步指出，資安院首任院長何全德長期從事政府資訊規劃，在資安方面擁有 25 年經驗，參與國家各項重大資通安全政策及法規研擬推動，兼具資安與行政兩種專長，期勉何全德可為資安院提供穩定向上力量。

外界也高度關注近期資安事件，唐鳯說，資安院將有兩大任務，首先公部門只要涉及全國個資相關的公務機關，必須加速導入零信任、T-Road 制度，第二在私部門方面，目前數位部也已納入國發會重大個資外洩的案件聯繫機制，可望透過 TWCERT/CC 即時介入協助、給予處理建議。

總統蔡英文也再次強調「資安就是國安」的戰略概念，鄭文燦則補充，政府面對資安事件需要做到「事前防護、事後處理」等兩大做法，針對近期 iRent 個資外洩事件，政府已透過行政監察小組，訂定 3 天內檢查完成、10 天針對個資外洩做調查報告、兩週內作成處分決策的目標。

鄭文燦進一步補充，由於《個資法》已 10 年未修，目前罰則落在 2-20 萬，包含國發會、數位部都認為罰則太輕，因此將儘快推動修法提高罰則提高，而依憲法法庭判決，明年 8 月前也將落實個資保護獨立監督機制。