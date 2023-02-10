矽品攜手工研院 打造自主移動機器人技術標準

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 旗下矽品今 (10) 日宣布，公司為首家採用 AMRA(自主移動機器人聯盟) 技術標準的封測廠商，廣泛應用在車用、消費性電子與 AI 等晶片封裝測試，降低數百噸生產貨物搬運、提升效率與減少人工搬運風險，矽品此次也攜手工研院導入智慧製造經驗，協助打造供業界精準實行的 AMRA 技術標準，成為產業新典範。

工研院 2020 年 10 月攜手 AMR(Autonomous Mobile Robot) 業者，共同創立自主移動機器人聯盟 (AMRA)，推動由業者主導的自主移動機器人產業共通技術標準，藉由解決傳統自主移動機器人性能規格定義不同、系統間無法兼容作業的情形，加速打造 AMR 製造商與使用者的優質產業生態系。

工研院機械所智慧機器人技術組組長黃甦指出，AMR 與 AGV 最大的不同在於 AMR 不需要安裝軌道，行走的路徑與範圍均可調整，擁有機器視覺和自主導航能力，這樣的特性能更應對工廠產線需要變化或產品需要換線等狀況，且還能搭載機器手臂，大幅提高應用彈性。

矽品 2018 年起，積極投入 AMR 自主移動機器人在封裝智慧製造產線，活用 AMR 不受場域、路線與行走範圍的優勢，使舊產線蛻變為關燈工廠，累積超過數十萬小時的維運實績，去年 9 月更獲邀成為首家半導體封測業使用者代表、參與 AMRA 技術委員會，共同訂定 AMR 技術標準，加速 AMR 導入並取代人工作業，也將既有場域、升級為關燈工廠，減少新設備與資源的投入、進一步達到節能減排的效果。

關於 AMR 技術標準制定，矽品智慧製造資深處長徐翊指出，公司智慧製造專家與工研院和業界專家，共同定義指標與量測方式，公司也提供多年操作與多種製程作業應用的 AMR 實作經驗，包括各式 Carrier 載具搬運與生產環境，拉近開發商與使用者的距離，打造端到端且接地氣的技術規範。

矽品指出，公司身為封測標竿企業，所屬的日月光投控在全球封測市佔穩居第一，長久累積的先進封裝實力，獲得許多客戶的讚賞與肯定，考量未來戰略性封測規劃，致力智動搬運轉型智造工廠，此次領先業界率先建立自主移動機器人產業共通技術標準，成功善用升級舊生產場域成為關燈工廠，協助產業實現永續未來的發展。