〈日月光法說〉Q1持續去化庫存營收估降逾2成 全年拚續創高

日月光執行長吳田玉。(圖:業者提供)
日月光執行長吳田玉。(圖:業者提供)

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (9) 日召開法說會，營運長吳田玉表示，首季因客戶持續去化庫存，加上產業傳統淡季，應是全年營收谷底，後續需求復甦下，可望逐季成長，法人估，日月光投控首季營收將季減逾 2 成，全年可望再戰新高。

吳田玉指出，客戶去化庫存時程不盡相同，有些客戶去年初開始調節庫存，歷經一段時間去化，已看到有些領域出現急單，甚至有客戶上修拉貨預估，統整所有客戶看法，預期首季會是庫存調整最劇烈的期間，第二季需求就會回溫。

吳田玉看好，儘管首季營收下降，但有信心第二季季增幅會達雙位數，目前看到下半年各類應用客戶都會迎來復甦，其中，汽車電子需求現階段仍相當強勁，預期今年會維持成長。

針對價格方面，吳田玉認為，日月光投控因規模、領先技術、靈活性及過去經營實績證明公司為不可或缺的製造夥伴，因此訂價更具韌性，可在市場波動時擴大競爭領先優勢，預期首季 ASP 銷售下滑對毛利率影響相當微小。

觀察封測業務，吳田玉坦言，在多重不確定性因素下，今年封測事業營收較去年持平到年減 7-9%，但高階封裝及測試營收比重將持續提升，整體業務毛利率可維持在 25-30% 的長期目標。

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