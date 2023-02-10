光隆1月營收年減24% 估Q1表現佳可望追平去年同期

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 受春節長假期影響，2023 年 1 月營收 5.18 億元，月增 7.9%，年減 24.03%，主要是成衣出貨動能持續加溫挹注，光隆 1 月成衣部門的營收達 3.13 億元，較上月大幅成長 38.6%，隨著營業天數恢復正常和成衣的出貨增加，光隆首季業績有望追平去 (2022) 年同期的 21.1 億元。

同時，法人預估，2023 年光隆營收較去年 5-10% 成長。

展望首季，有新客戶的加入及原有訂單平穩，成衣第一季仍能延續成長力道，並超越去年，而且在汰除低利潤的貿易部門業務後，事業結構進一步優化，成衣占比也將拉升至 60% 以上，有助光隆第一季的本業獲利結構更加穩健及提升。

光隆今年在成衣產能布局方面，將採更積極的作為，預計總投入約 750 萬美元，分別於越南及印尼擴建新產線。越南部份，將新增 20 條產線，計劃於第 3 季投產，另在印尼增設成衣全球第 2 產區，第 1 期將新建 6 至 10 條新產線，最快得於第 4 季投產，估計至今年底，自有產線規模即可擴增至 90 條以上。

光隆去年全年營收 102.95 億元，年增 27.7%，成衣部門營收成長到 58 億元，創歷史新高，年增 57.3%，營收占比重由 46% 上升至 56%，光隆已成功轉身為成衣企業。

光隆 2022 年前三季營收 81.53 億元，稅後純益爲 8.09 億元，超越 2021 年全年獲利，年增 1.98 倍，每股純益 5.79 元。其中前三季匯兌利益 1.78 億元，對每股稅前盈餘貢獻 1.3 元。