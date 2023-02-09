〈日月光法說〉去年Q4獲利微降1成 全年EPS 14.53元飆次高

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (9) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，由於封測、電子代工業務受客戶庫存調整影響，整體稅後純益略減 1 成至 157.3 億元，每股稅後純益 3.77 元，累積全年仍達 14.53 元，寫下歷史次高，但若撇除前年有出售中國兩廠的業外挹注，去年獲利將是歷史新高。

日月光投控去年第四季營收 1774.17 億元，季減 6%，年增 3%，毛利率 19.2%，季減 0.9 個百分點，年增 0.2 個百分點，營益率 11.1%，季減 1.5 個百分點，年減 0.2 個百分點，稅後純益 157.3 億元，季減 10%，年減 49%，每股稅後純益 3.77 元。

日月光投控去年全年營收 6708.73 億元，年增 18%，毛利率 20.1%，年增 0.7 個百分點，營益率 12%，年增 1.1 個百分點，稅後純益 620.9 億元，年減 3%，每股稅純益 14.53 元。

若撇除前年出售中國兩廠因素，日月光投控去年全年營收年增率達 23%，稅後純益年增也高達 37%。

單從封測業務來看，日月光投控去年封裝、測試、材料直接銷售與其他領域全面成長，年增幅分別達 11%、12%、13% 與 54%，整體封測業務營收達 3721.76 億元，年增達 11%，毛利率為 28.5%，同樣優於前年的 26.5%。

此外，日月光投控去年汽車電子營收達 16 億美元，年增 50%，單純汽車電子的封測業務也達 10 億美元，年增同樣約 50%。