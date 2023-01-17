矽品根留台灣 中科二林廠P1正式啟用

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 旗下矽品精密今 (17) 日舉辦中科二林廠 P1 啟用典禮，矽品表示，公司在中科二林園區設立新廠，總投資額估達 800 億元，開發面積 14.5 公頃，預估未來 8 至 10 年產能滿載後，將為地方創造近 7000 個工作機會。

日月光投控董事長張虔生指出，自日月光與矽品攜手開創封測產業全新格局，集團現已成為全球半導體封裝與測試製造服務龍頭，矽品選擇二林中科園區做為未來戰略性封測基地，投控也肯定此決策、並全力支持矽品董事長蔡祺文。

蔡祺文表示，二林廠 P1 啟用代表一個地方的創造與新生，未來將在二林建造高階封測基地，升級自身戰力、擘劃產業新局，除感謝董事長遠見及大力支持，也感謝國科會與縣政府提供服務窗口，全力協助矽品建廠，中科二林廠 P1 可說是中央與地方通力合作的最佳見證。

矽品為搶占先機，持續擴建新廠，中科二林廠 P1 啟用將為彰化半導體產業邁出一大步，展現矽品深耕台灣、投資台灣的決心，未來將致力培育南彰化人才、累積技術能量，與彰化和美廠南北呼應，和彰化這塊土地緊密共榮與成長。

矽品也重視環境友善，自建廠階段即導入多項節能、節水及廢棄物減量等綠色製造的措施，規劃取得綠建築與清潔生產雙認證，並獲頒經濟部工業局綠色工廠標章。

淨零減碳方面，矽品透過製程改善、太陽能發電、綠建築節電與投資綠電等方式，達成集團 2050 年的淨零減碳目標，其中，太陽能發電預計全期完工後，每年的發電量可達 500 萬度 (kWh)，相當於 1200 戶的家庭年用電量，如蔡祺文所言「將永續 DNA 植入日常營運」，從 CSR 企業社會責任到 ESG，穩步朝永續營運願景邁進。

日月光投控長期深耕環境永續、綠色轉型，已連 7 年榮獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」領導者 (DJSI Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry Leader) ，同時為台灣第一家連續 6 年榮獲碳揭露組織 CDP「氣候變遷」領導等級的公司，全面打造永續新商業模式。

矽品此次二林建廠也將兼顧永續與企業營運成長，從節能與能源轉型雙管齊下，在環境永續方面積極落實企業永續發展、促進社會共融、解決社會與環境問題，創造更美好的社會與永續環境。

矽品始終根留台灣，前進中科二林不僅具備標竿意義，長遠來看，更為投控在台灣及全球封測市場佈局增添強勢助力，為集團創新發展及封測市場佈局增添強勢助力，並吸引更多上下游產業鏈廠商，加速二林園區發展，也期望中央與地方政府能趁此機會加碼建設南彰化，再創經濟奇蹟。

彰化縣政府王惠美補充，自矽品進駐二林起，已明顯帶動周邊整體發展，縣府現加緊建設園區道路連接讓交通更便利，以吸引更多彰化囡仔返鄉就業成家，周邊建設與生活機能將是縣府近年發展重點。

今日包括國科會副主委陳宗權、中科管理局局長許茂新、工業局副局長陳佩利、彰化縣縣長王惠美、行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、前委員鄭汝芬、二林鎮長蔡詩傑、日月光投控董事長張虔生與矽品精密董事長蔡祺文均到場一同剪綵慶賀。