Lucid自掏腰包提供購車優惠 加入電動車價格戰

美國電動車製造商 Lucid 周四（9 日）宣布，將替購買其 Lucid Air 某些豪華車型的消費者提供 7,500 美元的購車折扣，折扣期限至今年 3 月 31 日止。此舉將加劇由電動車市場領頭羊特斯拉 (TSLA-US) 發起的價格戰。

截稿前，Lucid(LCID-US) 盤中股價下跌 8.68%，每股暫報 10.53 美元。Lucid 將於 2 月 22 日美股盤後公布去年第四季與全年財報。該公司今年迄今股價上漲逾 80%，市值逼近 200 億美元。

Lucid 此舉類似美國政府此前為推動電動車銷售而提供的聯邦稅收抵免，但這次優惠是 Lucid 提供給消費者而非美國政府。該公司表示，在 3 月 31 日前購買「特定配置」的 Air Touring 和 Air Grand Touring 車款客戶將有資格享有 7,500 美元的折扣。

在此之前，美國第一和第二大電動車製造商特斯拉與福特已紛紛祭出折扣優惠，降低電動車價格，讓更多電動車有資格獲得新的聯邦稅收抵免。

按照美國《通膨削減法案》（IRA），從今年 1 月 1 日開始，購買符合標準的電動車，並在該時間後領車的消費者將獲得高達 7,500 美元的稅收抵免，新稅收抵免政策將持續到 2032 年。根據該項法案，只有在北美組裝的車輛才有資格獲得消費者稅收抵免，而美國財政部新公布的文件使得部分在北美以外組裝的車輛也能享有稅收抵免，前提是這些車輛購買用於租賃而不是轉售。

有分析認為，隨著特斯拉和福特這兩大美國電動車生產商採取購車優惠措施，美國電動車暫可能正在醞釀之中。

Lucid Air 系列車款是在美國亞利桑那州製造，售價為 87,400 美元起，遠高於聯邦稅收抵免的條件。而這次 Lucid 提供的折扣優惠車型更貴，Air Touring 售價 10.7 萬美元，Air Grand Touring 售價更是高達 13.8 萬美元。

Lucid 銷售主管 Zak Edson 說：「我們認為，我們克客戶在選擇電動車時應獲得 7,500 美元的優惠。」

但有分析認為，Lucid 此舉真正的舉動更多是清理庫存。截至本周四上午，該公司網站列出可以立即交車的 15 輛 Air Grand Touring 和 7 輛 Air Touring。