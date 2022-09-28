分析師給予Lucid「加碼」評級 股價有望再漲60%

華爾街分析師給予美國豪華電動車製造商 Lucid(LCID-US)「加碼」的評級，激勵該公司股價週二 (27 日) 逆勢上漲。

Cantor Fitzgerald 分析師 Andres Sheppard 給予 Lucid 「加碼」評級，並將目標價設在 23 美元，距離週二收盤價 14.41 美元，仍有約 60% 上漲空間。

Sheppard 也提出對該公司前景樂觀的理由，認為 Lucid 在電池技術和續航里程方面的投資，將帶來強大競爭優勢。

舉例來說，Lucid 旗下純電房車 Lucid Air Dream Edition 一次充電可行駛約 520 英里，並擁有約 1,100 匹馬力，在電動車產業領先其他對手。該公司採行的垂直整合製造方法，及縮小傳動系統元件，促使電池續電容量增加。

此外，Lucid 電動車還配備 900 伏特的中央車載充電單元「wunderbox」，充電約 22 分鐘，就能行駛 300 英里。

Sheppard 預估，至 2026 年，Lucid 將在全球電動車市場中獲得 2% 的市佔率， 全年交車數量可望達到 400,000 至 500,000 輛。Sheppard 也預估，2022 年 Lucid 的交車輛大約為 6,500 輛。

由於供應鏈和物流瓶頸帶來挑戰遲遲未解， Lucid 先前調降全年產量目標至僅 6000-7000 輛，較 2 月時預估的 1.2-1.4 萬輛砍半，並宣布任命新高層來管理公司物流事務。

不過，Lucid 指出，目前豪華電動車 Lucid Air 的預訂量已超過 3.7 萬輛，高於 5 月時的 3 萬多輛，潛在銷售額約 35 億美元。

Lucid 股價在二收漲 2.49% 至 14.41 美元。相較下，當日標普 500 指數和道瓊指數分別跌 0.21% 和 0.43%。