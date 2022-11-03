〈財報〉Robinhood受益升息 第三季虧損小於預期 盤後漲近3%

美國線上券商 Robinhood 周三 (2 日) 發布第三季虧損小於市場預期，係因保證金交易業務受益於利率上升，而市場波動性增加有利於股票和選擇權部門，激勵盤後一度漲逾 4%。

財務長 Jason Warnick 表示，有鑑於美國聯準會 (Fed) 周三決定升息，公司將調升 Robinhood Gold 顧客未投資現金的 3% 利率。

近時確認，Robinhood (HOOD-US) 周三收低 4.36%，至 每股 11.40 美元，盤後上漲 2.63%，報每股 11.70 美元。截至周二，Robinhood 的股票已連漲 8 日，此期間漲幅達 20%。

Q4 財報關鍵數據 vs. 華爾街共識預期

營收：3.61 億美元 vs. 3.55 億美元

淨損：1.75 億美元

不含一次性項目每股虧損：20 美分 vs 31 美分 (按 Refinitiv IBES 調查)

月活躍用戶：自上季的 1400 萬下降至 1220 萬

淨累計資金帳戶：(新增 6 萬個帳戶) 達 2290 萬個，符合預期的 2295 萬個帳戶。

Robinhood 第三季淨利息收入倍增至 1.28 億美元，係因 Robinhood Gold 顧客的年保證金利率上升至 5.75%，而非 Gold 顧客調升至 9.75%。

Robinhood Gold 是該公司推出的訂閱付費服務，提供用戶使用保證金貸款和投資工具，也可融資買股。

財務長 Warnick 表示：「我們預計第四季淨利息收入會較第三季增加 2500 萬美元。」

選擇權交易量增長 10%，而股票交易量季增 7%，係因投資者重新配置其投資組合，以妥善利用升息趨勢。

這些因素讓 Robinhood 營收達 3.61 億美元，輕鬆超過市場預期的 3.55 億美元，同時讓淨損從一年前的 13.2 億美元收斂為 1.75 億美元。

然而，由於暴跌迫使投資者避開其他投機資產，加密貨幣交易量季減 12% 至 5100 萬美元。去年同期加密貨幣交易量大增 860% 至 5100 萬美元。

研究公司 YipitData 分析師 Michael Ganian 認為，Robinhood 的表現勝於同業 Coinbase (COIN-US)，且今年 Robinhood 搶走了 Coinbase 的市占。

Robinhood 去年同期的每月活躍用戶約 1890 萬人，當時因 Robinhood 不收手續費、沒有帳戶最低資金限制，且操作介面極簡單，交易流程遊戲化，成為年輕散戶的最愛的交易平台。

然而，今年因股市下跌和風險較高的資產表現較差，Robinhood 今年迄今股價下跌 38%。

財務長 Warnick 表示，10 月活動略有增加， 每月活躍用戶達到 1250 萬。