〈財報〉迪士尼宣布裁員7000人、Disney+訂閱流失沒想像中差 盤後跳漲

迪士尼 (DIS-US) 周三 (8 日) 公布第一季財報，訂閱人數流失程度不若預期嚴重、營收和獲利高於預期，執行長艾格 (Bob Iger) 並宣布將裁員 7000 人，以及削減 55 億美元成本的計畫，激勵盤後股價跳漲。

儘管迪士尼的傳統電視 (linear TV) 和直接面向消費者 (DTC) 部門第一季舉步維艱，但其主題公園卻較去年同期顯著成長。

艾格表示，迪士尼將進行重組裁員 7000 人，並削減 55 億美元的成本，其中 30 億美元來自內容（不含體育），其餘 25 億美元來自非內容。

根據迪士尼提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，迪士尼截至去年 10 月 1 日聘有 220 萬名員工，美國員工約 16.6 萬人、國際員工約 5.4 萬人。因此，這將約裁員 3% 人力。

此外，艾格表示公司將要求董事會年底前恢復配息。先前因疫情大流行，迪士尼在 2020 年初暫停派息。

迪士尼周三 (8 日) 收高 0.13%，盤後一度大漲逾 8%，近時確認漲幅為 5.74%，報每股 118.20 美元。

F2023 Q1 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS (不含一次性項目)： 99 美分 vs. 78 美分 (Refinitiv 調查的預期共識)

營收： 235.1 億美元 vs.233.7 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

Disney+ 總訂閱人數：流失 240 萬人，報 1.618 億人 vs 1.611 億人 (StreetAccount 調查的預期共識)

迪士尼老將艾格重返接任執行長後，戮力業務轉型，除了削減費用，同時也將創意權交給內容創作者。

艾格表示，目前正努力以創造力重塑迪士尼，同時減少開支，以期為串流媒體業務帶來持續成長和獲利能力，以利因應未來的混亂和全球經濟挑戰。

現在迪士尼分成 3 大部門：

迪士尼娛樂──內含大部分的串流媒體和媒體業務

ESPN 部門──內含電視網絡和 ESPN+

公園、體驗和產品部門

Q1 媒體業務

艾格的回歸正值傳統媒體公司應對快速變化的格局之際，廣告收入枯竭。雖然越來越多消費者停止訂閱有線電視，改為訂閱串流媒體，但最近幾季，即使是串流媒體也苦不堪言，係因開支費用膨脹且消費者對花在媒體的成本意識也越來越強。

迪士尼串流服務近期漲價，可能導致第一季 Disney + 訂閱人數流失約 240 萬人。據 StreetAccount，分析師先前估計迪士尼恐流失 300 萬人以上。

迪士尼周三宣布不再提供長期訂閱人數預測，艾格表示這是更強調超越短期季度指標。Netflix 去年底做出類似的決定。

直接面向消費者 (DTC) 業務

Q1 營運虧損： 10.5 億美元，低於華爾街預期的 12 億美元

淨利：12.8 億美元或每股 70 美分，較去年同期成長 (去年同期淨利 11 億美元或每股 60 美分)

營收：年增 8%，自 218.2 億美元上升至 235.1 億美元

ESPN 業務

ESPN 的未來一直是投資者關切重點，去年維權投資者 Dan Loeb 領導的 Third Point 曾敦促迪士尼拆分 ESPN，爾後改變想法，雙方達成協議。

由於 ESPN 現已單獨分為一個部門，針對是否能考慮剝離 ESPN 業務，艾格回應，儘管 ESPN 因剪線潮而業務困頓，但其品牌和節目仍然健康且有需求。「我們沒有進行任何對話，也沒有考慮分拆 ESPN，先前談論拆分 ESPN 是我不在的時期。」艾格總結，這對迪士尼而言，是不正確的舉動。

公園、體驗和產品部門

營收：年增 21% 至 87 億美元

該部門成為第一季財報亮點，其中超過 60 億美元的營收來自其主題公園。

迪士尼表示，第一季消費者花更多時間和費用參觀其公園、酒店和遊輪，以及購買 Genie+ 和 Lightning Lane 等附加數位產品。