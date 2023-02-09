遠傳與微軟化戰略結盟 推企業數位淨零雙轉型

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪與微軟亞洲區總裁 Ahmed Mazhari 共同宣布，雙方將深化戰略結盟，深耕數位與淨零雙轉型解決方案，並提出四大方向。

遠傳表示，此次合作有四大重點，第一是戰略結盟深度跨領域合作，共同推動客戶雲端轉型與垂直場景應用；第二，因應全球 ESG 趨勢，推廣節能減碳數位工具，協助企業夥伴構劃節能淨零的路徑與方案；第三是共同發展新經濟解決方案，協助中小企業拓展第二成長曲線；第四，藉由微軟的轉型經驗與技術移轉，加速遠東集團的數位創新。

井琪表示，遠傳在 2019 年與微軟即簽署合作備忘錄，借重微軟轉型經驗與平台，結合遠傳自主開發的技術，過去幾年來合作無間，對遠傳在數位轉型的推廣上頗有建樹。

遠傳利用 Azure 雲端自主開發的 CDP(Customer Data Platform) 顧客數據平台，2021 獲得微軟年度最佳 Data and AI 合作夥伴；去年 7 月又獲選為微軟 Surface 年度成長速度最快合作夥伴。

再者，遠傳去年 11 月親訪微軟總部，與多位微軟商務及技術高層交流後，決定將雙方戰略合作更上層樓，加速台灣企業數位轉型，並因應企業普遍面臨的節能減碳挑戰，推動淨零轉型的解決方案。

遠傳除了與微軟的深入合作外，共同與會的遠東集團創新長徐國安也指出，遠東集團共有十大經營事業，橫跨電信、石化能源、紡織、金融零售等不同事業集團，希望透過遠傳與微軟的深度合作，將更了解微軟的轉型經驗和技術，進而導入各事業體，以加速推動遠東集團的淨零與創新。

微軟亞洲區總裁 Ahmed Mazhari 表示，如今企業和組織比過往更重視如何善用雲端技術、數據和人工智慧的力量，以簡馭繁加速數位轉型。為了幫助台灣及全球的共同客戶，很高興遠傳成為微軟授權解決方案夥伴 Licensing Solution Partner (LSP)，並期待更進一步的合作。

台灣微軟總經理卞志祥則說，微軟持續以備受企業信賴的雲平台、AI 及 5G 技術，持續強化台灣產業數位韌性，遠傳與微軟自 2018 年即開始緊密合作，一直是微軟重要的戰略合作夥伴，此次很榮幸進一步深度結盟，相信微軟透過結合遠傳在電信及數位服務的專業經驗，以及遠東集團的創新能量，必定能賦能台灣產業及中小企業，共同打造更智慧永續的未來，共同加速台灣數位成長。

產業轉型方案是此次遠傳與微軟合作的重點項目，雙方將協助企業加強數位與淨零轉型能力的解決方案。同時遠傳也將成立「微軟解決方案部」，由遠傳電信資訊長、執行副總胡德民帶領此戰略部門，直接向井琪彙報。

胡德民曾任台灣微軟專家技術部暨微軟技術中心總經理，負責深化遠傳與微軟在 5G、雲端、大人物技術等領域合作，結合遠傳本身採用微軟技術推動 IT 與大數據上雲的實踐經驗，和遠傳企業部門的強大銷售團隊，透過此次跨領域強強聯手，可加速推動大範圍的產業轉型、協助企業達成 ESG 節能淨零的目標，並聚焦在中小企業轉型的挑戰與機會。

遠傳已自主開發多項智慧綠色解決方案，結合能源使用效率極大化，包含「智慧路燈」專案有效減少路燈 15% 以上用電量；「班班有冷氣」專案為全國超過 1200 多所中小學導入遠傳智慧能源管理系統；建置包含景點即時人流等功能之旅運服務；結合 AI 與大數據運算技術串聯遠傳心生活推薦引擎、疫情簡訊與防詐騙機制；於台灣 5G 元年推出全國第一個 5G「遠距診療」服務榮獲「國家醫療品質獎」等，致力打造全方位智慧生活。

傳統資訊服務業缺乏大規模推動企業轉型的實踐經驗，對企業轉型急需的 IT 治理、資安與合規等專業知識相對較弱，亦缺乏人才或外部協助，已經是刻不容緩、急需面對的轉型議題。

此次遠傳取得微軟總部授權解決方案夥伴 (LSP) 資格，基於自身轉型經驗，從大規模採用微軟技術的治理方法、資安與合規等整合面向出發，串聯 5G「大人物」核心技術，同時結合微軟雲實力快速複製轉型模式，為台灣企業與政府單位提供全面性基於實踐經驗的解決方案，大幅降低上雲與大數據轉型所需面臨的風險，以雙動能加速產業數位轉型。

同時，遠傳亦與微軟共同加速雲端人才成長與培養，與產業服務伙伴們進行跨界合作，攜手在不同領域打造前瞻的應用技術，致力推動多樣性創新服務。

遠傳數年來持續深耕各項 5G 科技應用，透過科技力、行動力，打造智慧永續新顯學。對內發揮創新價值，落實低碳營運，運用大數據技術選址，以最精簡的基地台數量達到最佳網路品質，並廣泛採用人工智慧在防詐、推薦引擎、風險管控與公共服務等面向，實踐前瞻且多元的智慧創新應用；對外推廣新的技術能力，以自主研發的物聯網能源管理系統，積極與微軟永續雲整合部署，形塑智慧永續生活的願景。