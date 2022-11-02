遠傳攜英特爾成立5G姊妹實驗室 推動三大領域

遠傳 (4904-TW) 今 (2) 日宣布，與英特爾 (INTC-US) 簽訂「5G 姊妹實驗室備忘錄」並首次合作成立 5G 姊妹實驗室，將攜手推動 5G ORAN、AI 視覺運算、垂直場域技術研究等三大領域，目標精進網路效能與用戶體驗。

遠傳近年深耕 5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 技術，此次與英特爾締結 5G 姊妹實驗室，因應新技術與應用場景，將結合英特爾全球智慧網路技術、電腦智慧視覺模型，攜手發展前瞻通訊技術。

目前雙方已開始整合資源，在 5G ORAN 方面，將發展實驗網路直連計畫，共享測試系統、軟硬體資源，遠傳 5G 實驗室將引入 Intel Smart Edge Open 軟體環境，進行開放網路概念驗證。

AI 視覺運算部分，遠傳率先加入英特爾電腦視覺平台先期試用計畫 (Early Access Program)，將 AI 視覺分析技術更廣泛、高效率運用於智慧城市與智慧交通等多元場景。至於垂直場域技術研究方面，雙方將專注於智慧醫療、智慧製造、工業 4.0 等多元垂直領域，將最新技術導入更多實際場域，加速台灣產業創新升級。

遠傳總經理井琪表示，英特爾一直是遠傳很緊密的合作夥伴，透過英特爾領先全球的網路技術、平台開發實力，結合遠傳新經濟布局、垂直場域建置經驗，將發揮加乘效果，提供消費者與企業客戶，優質的網路與創新應用。

英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧指出，5G 網路轉型再到 AI 邊緣運算的普及化，英特爾身為開放式生態系的倡議者，與客戶一同推動眾多的創新。遠傳未來能透過 Intel Smart Edge Open 進行自主開發及管理邊緣應用和網路功能、英特爾將分享更多開放架構所打造的軟體解決方案，例如 Intel Geti 平台與 OpenVINO Toolkit，讓電腦視覺領域的應用能更容易被導入企業營運。