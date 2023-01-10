〈電信三雄財報〉遠傳三指標飛越財測 去年EPS 2.95元攀5年新高

遠傳 (4904-TW) 今 (10) 日公告自結數，去年全年營收 891.51 億元、EBITDA 307.92 億元、稅後純益 96.08 億元三項指標飛越財測，去年全年每股賺 2.95 元，攀 5 年來新高。

遠傳去年 12 月營收 81.25 億元，月增 1.9%、年增 0.4%；EBITDA 27 億元，月增 3.4%、年增 11.3%；稅後純益 9 億元，月增 8.7%、年增 42.7%，每股純益 0.28 元。

去年第四季營收 243.69 億元，季增 10%、年增 0.4%；EBITDA 78.84 億元，季增 2.4%、年增 8.7%；稅後純益 25.48 億元，季增 5.2%、年增 29%，每股純益 0.78 元。

去年全年營收 891.51 億元，年增 4.5%；EBITDA 307.92 億元，年增 9.3%；稅後純益 96.08 億元，年增 22.1%，每股純益 2.95 元。

遠傳表示，去年 12 月總用戶數、月租型用戶數均正成長，5G 滲透率持續攀升，帶動 12 月客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 連續 22 個月正成長，年增 3.1%；月租型 ARPU 年成長率更高達 3.6%。

另外，去年 12 月行動服務營收年成長率為 4.4%，達成 22 個月正成長；全年行動服務營收年成長率為 2.9%，達到 498.24 億元，創下近三年新高，站穩業界第二。

新經濟方面，去年全年新經濟營收年成長率 18%，營收佔比從 2020 年的 15% 逐年提升至 19.4%，其中受惠企業端雲端服務與物聯網強勁需求，以資通訊業務營收年成長幅度最為可觀；遠傳 friDay 購物、個人智慧物聯網裝置和設備同樣表現亮眼，挹注新經濟營收成長。

遠傳推動 ESG 屢獲國內外肯定，111 年為全台唯一通過 ISO 20400 永續採購指南驗證的電信業者；更連續 5 年入選「臺灣永續指數」成分股、連續 4 年入選「道瓊永續世界指數」成分股，並連續 7 年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股，堅定推動產業邁向淨零、永續共好。

遠傳將心比心、創造感動的溫暖服務備受各界稱道，勇奪首屆《臺灣客服中心評鑑》最大獎「連鎖電信通路金獎」殊榮；17 位門市店長更獲頒有連鎖服務業奧斯卡獎美譽的「全國優良暨傑出店長」。此外，遠傳積極投入偏鄉建設，在 NCC 指導下，主導建置「花蓮同禮部落基地台」，全台首創結合風力和太陽能發電、搭配微波變頻技術再省 66% 電力的基地台，以技術力實踐節能減碳、ESG 影響力。