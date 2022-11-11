遠傳5G滲透率突破30% 本季電信營收可望再成長

遠傳 (4904-TW) 今 (11) 日召開法說，總經理井琪表示，隨著續約用戶資費提升，5G 滲透率突破 30%，客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 連續 20 個月正成長，預期將持續帶動第四季電信本業營收成長。

遠傳第三季行動服務營收達 125 億元，年增 3%，不僅連續 8 個季度正成長，也創下三年來新高。行動通訊業務方面，井琪表示，5G 布局確實花了一些時間，隨著裝置設備增加、提供多元資費方案，5G 滲透率突破 30%，月租型 ARPU 也持續穩居業界第一。

展望本季，遠傳表示，除了持續提升 5G 滲透率，帶動電信本業營收成長外，會以 5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 技術協助企業數位轉型、邁向淨零碳排，加速推動綠色資通訊業務成長。

談到 5G 資本支出，井琪說，去年因應 5G 網路建設為資本支出高峰期，今年相對和緩，未來則將趨於穩定，另外未來與亞太電合併，雖然雙方整合需要資本支出，但產生的綜效可節省支出，如設備可共用等。

至於併購頻譜超標議題，井琪重申，依照原來法規是以釋出頻譜總額當作分母，就沒有頻譜超標問題，但電信法轉軌後，是以各業者競標到的頻譜總數當作分母，若依據此法規就會有超標疑慮，目前有向 NCC 表達意見，若最終認定遠傳超標會尊重決議，並繳回被認定超標的頻譜。

遠傳 10 月合併營收 82.72 億元，月減 2%、年增 1.6%；合併 EBITDA 25.73 億元，月增 0.4%、年增 7.7%；稅後純益 8.2 億元，月增 4.2%、年增 19.3%，每股純益 0.25 元。

遠傳前 10 月合併營收 730.55 億元，年增 5.6%；合併 EBITDA 254.81 億元，年增 9.3%；稅後純益 78.8 億元，年增 19.8%，每股純益 2.42 元。