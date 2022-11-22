遠傳friDay購物導入兩大AI應用 有望增逾千家供應商

遠傳 (4904-TW) 旗下 friDay 購物 (遠時數位科技) 今 (22) 日宣布推出「再轉轉」、「網紅看盤」兩大 AI 網購服務，看好電商導入 AI 後，能降低人維經營與網站維護，同時提升營運效益，未來有望新增逾千家的供應商加入。

遠時數位科技董事長井琪去年延攬 PChome Online 網路家庭前營運長謝振豊，加入 friDay 購物並擔任總經理。謝振豊認為，電商因擺脫付款、物流、裝置等障礙，帶動電商爆發性成長，而目前的障礙是通路與行銷受到限制，因此希望透過 AI 來解除，迎向百業合作、顧客匯流的局面。

謝振豊表示，引進創新科技、擴大技術應用是不斷增進電商服務的關鍵；遠傳 friDay 購物同時提供合作夥伴簡易操作的應用平台，透過 AI 技術，僅需單點上架即可達到商品多點曝光，大量增加購買機會，創造一站多贏。

其中，創新網購服務「再轉轉」為遠傳 friDay 購物 AI 應用首部曲，並由強大的 AI 引擎所支撐，上線 3 天被轉 130 萬次，另外雙 11 與台北捷運合作，單日被轉 570 萬次；推出一個多月以來流量明顯提升，月增達 14.8%。

另一項全新服務「網紅看盤」則是主張人人都是網紅，每一位消費者化身為網紅，一旦推薦親朋好友完成購買特定商品，即可獲得不同比例的回饋優惠，同時藉由 AI 運算產生更多元化的選擇。