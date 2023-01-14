日月光高雄先進封裝廠 獲選世界經濟論壇燈塔工廠

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光今 (14) 日宣布，高雄先進晶圓級封裝廠獲選世界經濟論壇全球燈塔工廠 (GLN)，截至目前為止已有 18 座獲選，累計至今共達 132 家指標公司入選 GLN。

GLN 是由製造工廠和價值鏈組成的社群，成員在採用並整合工業 4.0 各項先進技術方面發揮著全球領導作用。

日月光表示，在半導體封裝製程日趨複雜及市場供需快速轉換環境下，高雄先進晶圓級封裝廠面臨前所未有的挑戰，相較傳統 IC 晶片封裝，晶圓級先進封裝製程超過 100 道，為簡化製造流程並優化生產，在整個運營過程規劃佈署工業 4.0 技術，特別是將 AI 應用於製程提升良率與生產排程正確性，藉此產能增加 67%，並且訂單交期縮短 39%。

世界經濟論壇塑造先進製造與價值鏈未來 (Shaping the Future of Advanced Manufacturing and Value Chains) 負責人 Francisco Betti 指出，通過將工業 4.0 技術整合到運營中，燈塔 (Lighthouse) 公司在產量、成本和交期已達成兩位數的效益，在工業 4.0 的未來篇章樹立跨產業的榜樣。

燈塔公司展示如何將先進技術擴展到整個製造網絡，並且拓展到供應商、客戶或是採購、物流、研發等新部門。”

日月光高雄廠資深副總王頌斐表示，我們非常榮幸能加入全球燈塔工廠 132 家領先公司的行列，提升競爭力和把握多元領域的機會，是公司追求卓越製造的核心，且公司作為半導體產業領導廠商，率先制定智慧製造藍圖，優化並最佳化工業 4.0 技術的應用。

日月光也希望激勵更多的業界夥伴一同參與建設具韌性的全球智慧製造產業，加速數位轉型。