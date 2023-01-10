日月光投控去年Q4營收寫次高 全年飆上6709億元新高

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (10) 日公布去年 12 月營收 532.11 億元，月減 11.47%，年減 10.82%，第四季營收 1774.9 億元，季減 5.91%，年增 2.63%，全年營收 6709.45 億元，年增 17.71%；儘管封測稼動率下滑，不過，日月光投控第四季營收仍創下歷史次高，全年也一舉改寫新猷。

若單看封裝測試及材料產品線，日月光投控 12 月封測及材料營收 284.62 億元，月減 12.8%，年減 8.2%，第四季營收 943.22 億元，季減 4.6%，年增 2.6%，全年則衝上 3721.76 億元，年增 11.2%，寫下封測營收的歷史新高。

展望後市，外資看好，日月光投控在經歷整併矽品與中國競爭壓力減少下，定價能力較先前明顯提高，加上營收規模更大、價格折扣收斂，封測及材料事業的毛利率估較先前產業在修正週期高出 5-6 個百分點。

此外，隨著先進封裝、測試需求帶動，外資認為，封測產業將在 2024 年重返成長軌道，日月光投控的封測業務因涵蓋扇出型封裝、2.5D/3D 封裝、SiP 等，增長率將再優於整體封測產業與邏輯半導體產業。

外資預估，日月光投控今年第一季營收估季減 10%，全年來看，封測業務估年減 13%，資本支出也縮手、年減 35%，受惠整體價格環境相對穩定，整體毛利率也較有彈性。