捐款送暖土耳其 需透過這個專戶才能全額抵稅

土耳其遭逢百年強震，為協助土國重建各界善款持續湧入，財政部今 (9) 日表示，民眾如果透過賑災專戶捐款，可全額列舉扣除；但如果是透過民間慈善團體捐贈，因屬於對機關團體捐贈，其中個人可在綜所稅總額 20% 額度內扣除，營利事業則有 10% 額度。

土耳其 2 月 6 日凌晨發生芮氏規模 7.8 級強震，死傷人數至今仍持續攀升中，為協助土國災民重建家園，各地紛紛發起捐款賑災活動，民眾可透過衛福部專戶捐款，或是參與民間慈善機構的捐款活動。

財政部指出，根據所得稅法相關規定，如果有是有關國防、勞軍或是對政府的捐贈，不受金額限制可全額列舉扣除，因此如果透過衛福部專戶捐款，就能全額列舉扣除。

但是如果是個人透過機關團體捐贈，得於綜合所得總額 20% 額度內扣除；如果是營利事業透過機關團體捐贈，得在不超過營利事業所得額 10% 限額內列為當年度費用。

財政部表示，為協助土國震災，衛福部已開放接受民眾愛心捐款，募得款項將統一交由外交部做為援助土耳其震災之用，協助災民度過難關，因此不論是個人或營利事業透過衛福部專戶捐款，屬於對政府之捐贈，得全額列報捐贈列舉扣除額或費用，不受金額限制。

財政部提醒，國人發揮愛心捐款或捐贈物資，協助土耳其災民度過難關，也能享有節稅權益，記得保留受贈單位所開立載明「土耳其震災」事由的收據，就能在 2023 年申報結算綜所稅時，列報捐贈列舉扣除額或費用。