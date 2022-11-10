日月光馬來西亞檳城廠擴廠 估五年內投資3億美元、2025年完工

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光今 (10) 日在馬來西亞檳城舉行新廠 (四廠及五廠) 動土典禮，並宣布將在五年內投資 3 億美元，擴大馬來西亞生產廠房與採購先進設備，訓練培養更多工程人才，新廠房預計 2025 年完工，為當地創造 2700 個就業機會。

日月光指出，這兩座新建的半導體封裝測試廠房，建築面積為 982000 平方英尺，位於峇六拜自由工業區 (Bayan Lepas Free Industrial Zone)，新廠完工後，總建築面積將達到 200 萬平方英尺，是當前廠房面積的兩倍。

日月光規劃新廠房核心產品是有大量需求的銅片橋接 (copper clip) 和影像感測器封裝產品，新廠採用強調生態平衡、保育和資源回收再利用的綠色工法，進一步體現了日月光對永續發展和環境保護的承諾，馬來西亞廠也將在新的一年持續積極招聘，繼續為檳城半導體人才的成長做出貢獻。

展望後市，日月光補充，在 5G、人工智慧、高效能運算以及車用電子需求推動下，半導體產業快速增長，專業封測代工 (OSAT) 成為全球電子供應鏈不可或缺的一環，作為 OSAT 領導廠商，日月光馬來西亞廠自 1991 年以來持續為許多半導體公司提供封測服務，為消費性電子、通訊、工業及汽車產業提供先進晶片。

日月光數十年來在馬來西亞持續地策略性資本投資，以獲取更多市佔率並擴大業務範圍及服務深度。

檳城首席部長 Mr. Chow Kon Yeow 表示，像日月光這樣的投資者擴大在檳城的足跡，有助鞏固馬來西亞作為全球半導體樞紐的地位，檳城持續令人稱道的表現，極大地證明東方矽谷的卓越。

此外，馬來西亞也提供有利環境，使日月光能夠實踐永續發展，今年是檳城工業化 50 週年，期待見證下一個飛躍，在這個激動人心的時代提供巨大的價值創造前景，讓檳城在世界科技版圖中閃耀，通過 InvestPenang，檳城政府將全力以赴，為日月光馬來西亞廠在此的擴建項目提供最好的便利服務。

日月光東南亞區總裁李貴文指出，新廠展現日月光對檳城的區域穩定以及外國投資商業友好政策的信心，影響我們投資決策的一個主要因素是檳城擁有多元且成熟的人才庫，多年來通過政府和產業的共同努力磨練培養出健全熟練的勞動力，其管理技能和專門技術的知識深度對日月光在快節奏高科技產業的發展至關重要。

過去兩年半，疫情給日月光帶來諸多挑戰，但受惠馬來西亞廠員工堅韌和支持，公司仍能夠發展新業務並持續成長擴大，強調馬來西亞廠是日月光全球營運不可或缺的一部分，將繼續為客戶提供領先技術、高品質服務以及在市場不確定性下供應鏈策略性調整的彈性。

被稱為「東方矽谷」的檳城已成功轉型，為馬來西亞領先的電機和電子 (E&E) 樞紐，是許多世界領先科技公司的所在地，根據馬來西亞統計局和聯合國商品貿易統計局的數據，2019 年檳城約佔全球半導體出口總額 5%。檳城一直是日月光全球製造的重要戰略位置之一，讓日月光的客戶能夠利用東南亞強大的產業生態系以及人才庫。