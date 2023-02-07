美銀執行長示警美國債務違約和經濟衰退風險 企業獲利恐遭拖累

美國銀行執行長 Brian Moynihan 警告，市場應該要為美國債務違約和經濟衰退做好準備，企業獲利恐將因此受到拖累。

Moynihan 週一 (6 日) 表示，希望美國政府不會陷入債務違約，但若是如此，可能會擾亂市場和經濟，「我們必須為此做好準備」。

美國政府上個月觸及 31.4 兆美元債務上限，促使財政部警告，可能無法避免 6 月初之後的違約。美國共和黨眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 和拜登總統上周就提高債務上限舉行會談，並同意再次會面，但府會僵局仍令市場感到不安。

美國財政部長葉倫近日也呼籲國會提高美國債務上限，並警告如果不這樣做，將導致「經濟和金融災難」，「雖然有時我們觸及上限，但過去以來國會一直都認為這是它的責任，需要再次這樣做。」

除此之外，Moynihan 表示，通膨和高利率仍然是一個巨大擔憂，該行預計美國經濟將陷入溫和衰退。

為壓低物價，Fed 從去年 3 月以來已將利率上調 450 個基點，Moynihan 警告，如此高的利率可能會拖累企業獲利並使經濟陷入低迷。

該行策略師預估，經濟衰退可能導致標準普爾 500 指數在今年上半年下跌 24%。與摩根士丹利的估計相似，摩根士丹利預測獲利衰退可能導致股價下跌 20%。