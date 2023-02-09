美財長葉倫：通膨仍處於高點 但供需失衡已經緩解

美國財政部長葉倫週三 (8 日) 表示，儘管通膨目前仍處於高點，但令人鼓舞的跡象表明，經濟領域中許多供需失衡的情形正在緩解。

葉倫表示：「在過去 2 年中，我們成功地緩解了供應鏈壓力，包括為臨時貨櫃存放地提供資金，並將多個港口改為全天候運作。」

上週聯準會 (Fed) 決定放緩升息步調後，勞工部隨後於週五公布就業報告，顯示勞動力市場依然吃緊，成為 Fed 對抗通膨的一個頭痛問題。

數據顯示，1 月非農就業新增人數報 51.7 萬，遠高於市場預期的 18.5 萬人，修正後前值為 26 萬人，創 2022 年 7 月以來新高；當月失業率報 3.4% ，低於市場預期的 3.6%，前值為 3.5% ，創 53 年新低。

多位 Fed 官員本週表態稱，Fed 在降低通膨方面仍有不少工作要做，可能會進一步升息，但目前沒有官員暗示，1 月就業報告可能會促使他們重新採取更激進貨幣政策。

針對持續上升的利率，葉倫說：「利率確實在緩慢上升，增加了國家和聯邦預算的債務利息成本，從這個意義上說，這是一個拖累。一直以來，我們對未來的預測都是基於利率會回到更正常水平的假設。」

不過，葉倫表示，由於美國勞動市場強勁，她看到一條避免美國經濟衰退的途徑，也就是通膨大幅下降且經濟保持強勁。

也有部分投資人認為，就業市場的強勁跡象降低了經濟衰退的可能性，並增加了美國經濟軟著陸的可能性，即 Fed 能夠在不使經濟落入衰退的情況下抑制通膨。