〈焦點股〉亞德客重返千金股 祥碩、矽力噴漲停

台股今 (30) 日兔年開紅盤，強漲超過 500 點，亞德客 - KY(1590-TW)重返千金股行列，高價股表現強強滾，祥碩 (5269-TW) 直奔漲停價 888 元，矽力 * - KY(6415-TW) 同步跳空漲停鎖住，其他包括力旺、譜瑞 - KY、創意、聯發科等 9 檔 500 元以上個股大漲逾半根停板。

亞德客 - KY 虎年最後一個交易日以 999 元封關，今天在買盤追捧下，盤中勁揚逾 4%，最高衝上 1045 元，重回第五大千金股，股王大立光大漲逾 4%，最高來到 2180 元，股后信驊同步勁揚超過 4%，重返 2000 元俱樂部，最高來到 2055 元，力旺一度大漲 9%，衝上 1635 元。

其他高價股也鴻兔大展，譜瑞 - KY、創意、AES-KY、聯發科、和泰車、台積電、精測、環球晶等 500 元以上個股，盤中漲幅均超過 5%，買盤積極湧入。

台積電 (2330-TW) 今天股價大漲超過 7.7%，最高衝上 542 元，創去年 6 月初以來新高，市值也暴增至 14 兆 542 億元，重返 14 兆元大關。聯發科 (2454-TW) 股價勁揚逾 6%，最高衝上 737 元，市值回升至 1.17 兆元，單日激增 703 億元。