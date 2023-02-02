鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)目標價調升至1050元，幅度約5.37%

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)提出目標價估值：中位數由996.5元上修至1050元，調升幅度5.37%。其中最高估值1300.000048元，最低估值554元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予亞德客-KY(1590-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立7位、保守悲觀1位。
亞德客-KY(1590-TW)今(2日)收盤價為1055元。近5日股價上漲5.61%，相關電機機械類指數近5日上漲4.85%，台灣加權指數上漲3.26%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。