美銀：谷歌將成為AI領域霸主 股價有望雙位數飆升

谷歌 (GOOGL-US) 近日發布新型對話人工智慧 (AI) 服務 Bard，迎戰競爭對手 ChatGPT。美國銀行分析師 Justin Post 預期，谷歌將成為 AI 領域同業難以匹敵的強大對手，該公司股價有望出現兩位數漲幅。

Bard 是一個基於公司現有的 LaMDA (對話應用程序語言模型) 技術的聊天機器人，功能類似於 ChatGPT。Alpabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 週一於公司官方部落格表示，新型對話人工智慧 (AI) 服務 Bard 將在未來幾週內向公眾開放，並為旗下搜尋引擎及開發者增加 AI 功能，在開放給大眾前，會先提供「信任的測試者」搶先試用。

Post 在一份研究報告中表示，經過多年投資，谷歌早就已經為 AI 之戰做好充分準備。

Post 指出，業界專家認為，谷歌能夠存取的資料可能較 ChatGPT 更多，該公司不僅擁有廣泛計算基礎設施，Google 搜索更在 iOS 和 Android 作業系統上具有巨大市占率優勢。Google 數十年來在搜尋引擎市場的佔有率超過 90%。

Post 指出：「雖然新一波 AI 領域的競爭已經到來，但我們認為谷歌通過多年的投資，早就已經做好準備。」

美銀預估，Alphabet 的股價有可能攀升至 119 美元，較目前水準仍有約 10% 的上漲空間。Alphabet 股價 7 日收漲 4.61% 報 107.64 美元。該股年初迄今已上漲 22%。

ChatGPT 崛起促使全球 AI 大戰升溫，Google 已拉起「紅色警戒」(code red)。為挑戰 Google 在網路搜尋領域霸主地位，微軟也在週二 (7 日) 推出結合 ChatGPT 人工智慧技術的新版 Bing 搜尋服務和 Edge 瀏覽器。