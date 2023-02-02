〈焦點股〉Meta財測樂觀 元宇宙概念股大開資金派對

臉書母公司 Meta 首季財測樂觀，並將擴大買回庫藏股，激勵盤後股價飆漲近 20%，帶動元宇宙概念股重聚人氣，宏達電 (2498-TW) 應聲衝上漲停板，同集團的威盛 (2388-TW)、威鋒電子 (6756-TW) 以及聯發科 (2454-TW)、驊訊 (6237-TW)、鈺創 (5351-TW)、揚明光 (3504-TW) 等均獲買盤青睞，搶搭元宇宙題材。

Meta(META-US) 公布第四季營收高於預期，第一季營收預估落在 260-285 億美元，分析師平均預期 272 億美元，釋出財測樂觀，此外，公司也授權庫藏股計畫擴大至 400 億美元，Meta 周三收漲 2.79%，盤後飆升 19.45%，每股報 183.00 美元。

在 Meta 點火助攻下，元宇宙概念股今天重回多頭懷抱，宏達電領銜攻上漲停，達 66.9 元，創逾半年新高；同為集團股的建達、全達、立衛均亮燈漲停，威盛一度觸及漲停價 77.2 元，威鋒電子也大漲逾半根停板，最高來到 224 元。

除 Meta 外，蘋果、Google、微軟等科技大廠也將陸續推出 AR 相關產品，台廠供應鏈可望受惠，IC 設計大廠聯發科今天股價勁揚逾 3%，最高來到 753 元，瑞昱也強漲逾 4%，最高來到 346 元。

其他包括驊訊、鈺創、力旺、精材、揚明光、中光電等元宇宙概念股，今天也都獲得買盤追捧，股價漲勢凌厲。