〈財報〉需求強韌+價格漲升 Coty調升全年獲利預期

Coty Inc (COTY-US) 周三 (8 日) 調升全年獲利預期，看好其香水和化妝品的價格上漲和需求韌性，即使通貨膨脹壓縮了消費者的錢包。

該公司股價在周三盤前交易上漲約 4% 至 10.80 美元；該公司第 2 財季營收和獲利也超出預期。

即使美國處於潛在衰退的邊緣，美容市場的疫情後反彈依然蓬勃發展，因為富裕的消費者偏好口紅和香水等較小的奢侈品，同時延後大件商品的購買。

財務長墨西爾 (Laurent Mercier) 表示，為了抵消更高的運費和人工費用以及不斷上漲的商品成本，Coty 還在消費美容和尊貴領域以非常精細的方式推出全新的價格。

Coty 的尊貴部門包括 Hugo Boss 和 Gucci 品牌的化妝品和香水，該部門第 2 財季營收下降了 5%，因為強勢美元影響了那些在國際上擴張並須兌換美元的公司。

與此同時，減少中國市場占有率也有助 Coty 免受中國清零疫情控制政策的影響，該政策重擊了包括同行雅詩蘭黛 (EL-US) 在內的主要精品公司，雅詩蘭黛上周預測，由於中國復甦的不確定性，年度獲利將出現更大跌幅。

但墨西爾表示，結合其他地區的出色表現，中國在未來幾季提供了巨大機會，並補充說中國遊客最終返回歐洲將為歐洲業務創造更大的動力。

分析人士預計中國在 12 月初放鬆其嚴厲的疫情限制措施，並取消一些旅行限制的作法，將讓在該國銷售受到打擊的精品和美容公司受惠。

Coty 現在預計 2023 年調整後每股獲利在 35 美分至 36 美分之間，而之前的預測為每股 32 美分至 33 美分。