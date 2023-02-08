科技業又裁員 Zoom大砍15%人力且CEO減薪、eBay精簡4% 

儘管 1 月非農報告顯示美國就業市場強勁，科技業周二 (7 日) 仍傳來最新裁員消息，雲端視訊會議平台 Zoom 宣布將精簡 1300 人或近 15% 人力，執行長袁征將減薪 98%，電商業者 eBay 也宣布員工縮編 4%，兩家公司股價雙雙上漲。

Zoom Video Communications 周二表示，由於視訊會議服務需求在疫情過後降溫，而決定裁員，將為此認列 5000 萬至 6800 萬美元支出，這筆費用主要集中在 2024 會計年度第 1 季。裁員消息帶動 Zoom(ZM-US) 股價收盤大漲 9.9% 至每股 84.66 美元，但盤後轉跌。

袁征宣布新一年度減薪 98% 並放棄獎金，此外，領導團隊的基本薪資減少 20%。袁征說：「我們不辭辛勞工作... 但也犯下錯誤。我們沒有用夠多的時間好好分析團隊，或以最高標準評估是否能永續成長。」

分析師預估 Zoom 2022 年度營收僅成長 6.7%，獲利下滑 38%。在疫情期間成為家喻戶曉名字的 Zoom，在 2021 年度營收跳增逾三倍、獲利暴增八倍。

Zoom 在疫情期間大舉招募人力。(圖: AFP)

eBay(EBAY-US) 周二盤後宣布裁減 4% 人力，盤後股價上漲 0.72% 至每股 50.53 美元。

在致員工備忘錄中，執行長 Jamie Iannone 表示，在檢視過去幾個月的全球總經環境後，決定裁員並聚焦投資最有潛力的領域。

面對潛在的經濟衰退，美國有愈來愈多企業宣布裁員，又以科技業為大宗，例如亞馬遜 (AMZN-US) 裁減 1.8 萬人或 6%，Alphabet(GOOGL-US) 裁逾 1.2 萬人或 6%，Meta(META-US) 砍 1.1 萬人或 13%，微軟 (MSFT-US) 晶片 1 萬人或 5%，Salesforce(CRM-US) 裁 7000 人或 10%。

Meta 推動內部組織扁平化

另據消息人士透露，Meta 正在推動內部組織扁平化，要求多名經理和董事轉任負責程式編碼、設計和研究等不必帶人的職務，或離開公司。

Meta 去年宣布大裁員之後，許多留下來的員工對進一步的裁員感到焦慮。執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 在本月初的財報法說會中透露仍覺得組織過於擁腫、緩慢，他把 2023 年定義為「效率年」，矢言裁撤中層管理人員與表現不佳的專案。

拜組織瘦身計畫之賜，Meta 股價從 2022 年這個史上最糟一年的陰影中走出來，今年來股價上漲逾 56%。該股周二上漲 2.99%，以每股 191.62 美元作收。