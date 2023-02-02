隨著電動車價格戰來臨 Rivian宣布裁員6%

美電動車製造商 Rivian(RIVN-US) 宣布將裁員 6%，以削減成本。該公司正竭力應對現金儲備下降和經濟疲軟的問題，同時也預期將迎來電動車產業全面性的價格戰。

Rivian 執行長 R.J. Scaring 週三 (1 日) 在發給員工的內部信件中表示，公司正在集中資源以提高汽車產量並實現盈利，並在文中宣布了裁員的消息。

在 Rivian 裁員之際，電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 和福特汽車 (F-US) 也在近期紛紛宣布調降電動車售價。兩家公司的降價行動預期將對 Rivian、Lucid (LCID-US) 和英國新創 Arrival 等電動車新貴造成衝擊。

截至 31 日收盤，Rivian 的股價已經從高點下跌近 90%。Rivian 週三股價在盤中下跌 4%，在裁員消息傳出後收復了部分跌幅，收漲 1.6%。

CFRA Research 分析師 Garrett Nelson 指出，Rivian 正在流失現金，並希望以更快的速度增長，但他們在努力提高電動車產量之時，一直無法有效地降低成本。他認為這就是此次決定裁員背後的原因。

總部位於加州 Irvine 的 Rivian 擁有約約 14,000 名員工，裁員預計將影響約 840 人，此舉不會影響該公司位於伊利諾伊州的工廠的製造業務。

事實上，Rivian 生產的每輛電動車都在虧損，去年為應對疫情造成的供應鏈中斷，該公司砍半了生產目標，才勉強實現了 25,000 輛電動車的全年生產目標。

先前，Rivian 曾表示，為節約現金已暫停與賓士 (Mercedes-Benz) 有關在歐洲生產電動廂型車的合作計畫的談判。

Rivian 財務長 Claire McDonough 當時表示：「暫停這項合作反映我們不斷評估主要資本項目的過程，同時考慮了我們當前和預計的經濟狀況。」