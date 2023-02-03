美國企業1月裁員數量超過10萬人 是去年同期的5倍多

根據周四 (2 日) 發布的報告顯示，美國 1 月裁員人數創下 2 年多以來新高，因為科技公司以有記錄以來第二高的速度裁員，以應對可能出現的經濟衰退。

根據就業公司 Challenger, Gray & Christmas Inc 的調查報告，裁員影響了 10 萬 2943 名工人，較去年 12 月增加了 2 倍多，比一年前增加 5 倍多。

上個月，微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和高盛集團 (GS-US) 等公司裁員數千人，以期在高通膨和利率上升導致消費者和企業支出縮減的情況下度過需求低迷時期。

該就業公司勞工專家兼資深副總裁查林傑說，「我們現在正處於疫情時期招聘狂潮的極端相反。」「企業正在為經濟放緩、裁員和放緩招聘做準備。」

糾正疫情期間過度招聘的努力在科技業最明顯，該產業上個月裁員 41829 人，在各行業中裁員最多。

僅次於科技業的是零售商， 1 月裁員 13000 人，一年前幾乎沒有裁員。與此同時，金融公司上月裁員 10603 人，高於一年前的 696 人。

由於預計 Fed 將繼續其升息路徑以抑制通貨膨脹，在幾輪升息後仍處於較高水平，分析師表示美國企業可能會裁員更多人。

OANDA 分析師莫亞 (Edward Moya) 說：「對於過去幾年增加員工人數的公司來說，隨著經濟走向艱難時期，它們可能會縮減員工數目。」