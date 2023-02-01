科技業大縮編 PayPal計劃裁員2000人 股價漲2.8%

PayPal (PYPL-US) 周二 (31 日) 在官網上宣布計劃裁員 2000 人，相當於約總人力 7%，消息激勵股價上揚。

根據其官網上的新聞稿，總裁兼執行長 Dan Schulman 表示，PayPal 正戮力應對「充滿挑戰的宏觀經濟環境」，將資源聚焦核心優先事項和合理調整成本結構，此方面已有進展，但仍有未盡之處。

針對裁員行動，Schulman 表示：「改變可能很困難，尤其還牽涉到珍重的同事和朋友離去。我們將利用全球無以倫比的規模、為加強核心能力所做的戰略投資，以及客戶的信任和忠誠度，共同面對這一問題。」

PayPal 股價周二上漲 2.32%，收每股 81.49 美元，今年迄今已漲 14% 以上。

PayPal 的裁員消息標示著科技業新一輪裁員，同日稍早雲端財務管理和人力資本管理軟體公司 Workday (WDAY-US) 也宣布裁員 525 人的計畫，激勵股價上漲 2.8%，收每股 181.43 美元。

本月初，谷歌 (GOOGL-US) 宣布裁員至少 1.2 萬人；微軟 (MSFT-US) 宣布裁員 1 萬人、Salesforce (CRM-US) 裁減 7000 人。

PayPal 第三季獲利和營收均高於預期，但其第四季營收預期低於分析師預期，拖累股價走跌。然而，PayPal 上調全年度每股獲利 (EPS) 預期，理由是受益於「持續的生產力舉措」。

在發布第三季財報後的分析師電話會議上，PayPal 代理財務長 Gabrielle Rabinovich 預測 2023 年公司的經營環境將持續承受通膨壓力，意味著在未來一段時間內，實際工資增長將持續為負，可自由支配的支出將承壓。

PayPal 將於 2 月 9 日盤後公布第四季財報。