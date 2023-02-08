分析師：搭載MicroLED面板的Apple Watch Ultra估2025年春季推出

面板分析師 Ross Young 周二 (7 日) 援引蘋果 (AAPL-US) 供應商資料，重申首款搭載 MicroLED 面板的 Apple Watch 將於 2025 年春季推出。

Young 早在上月便做出這項預測，今日則引用蘋果供應商歐司朗 (Osram) 的財報訊息。歐司朗在 Q4 財報會議上表示，公司計劃 2025 年開始報告 MicroLED 技術的收入，Young 認為這可能和未來的 MicroLED Apple Watch 有關。

包含海通國際證券分析師 Jeff Pu 在內多位消息人士均證實蘋果正在開發 MicroLED Apple Watch，雖然部分傳聞指出 2024 年就會推出這項產品，但 Young 認為要到 2025 年春天才能在 Apple Watch 上看到最新的面板技術。

去年 9 月上市的 Apple Watch Ultra 搭載的是 1.92 吋的螢幕，比 Series 8 的 1.77 吋還要更大，Young 沒有提供有關面板尺寸的詳細資訊，但先前傳出最新 Apple Watch Ultra 螢幕將達 2.1 吋。

MicroLED 是一項新興面板技術，具有更精準的色彩準度、更高的對比度以及更優異的 HDR 效果，且相較於 OLED 技術，螢幕老化的可能性更小、速度更快且更能有效節能，正因為如此，外界認為讓高階的 Apple Watch 率先採用這項技術是合理的。

不過，目前蘋果的首款 MicroLED Apple Watch 還處在初步開發階段，因此最終發布時間仍有變動可能。