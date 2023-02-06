特斯拉向美國證券交易委員會提交的 10-K 文件顯示，執行長馬斯克可能需要出售特斯拉股票以履行與投資相關的承諾，但並未具體點名推特。

馬斯克在去年 12 月 12~14 日間，以每股均價約 163 美元出售了近 2,200 萬股的特斯拉股票，進帳近 36 億美元，整個 2022 年，馬斯克售出了價值約 400 億美元的特斯拉股票，此舉引起許多投資者不安，導致特斯拉去年股價累計下跌 70%。

為了挽回特斯拉投資人的信心，馬斯克在去年 12 月 22 日承諾不再出售更多特斯拉 (TSLA-US) 股票，儘管他以前也做過類似宣示，結果轉頭賣掉更多。

特斯拉最新 10-K 文件顯示，馬斯克可能可能需要出售股票以履行與投資相關的承諾，雖未點名推特，但外界普遍認為，馬斯克可能將再度賣股籌資救推特。

再籌資救推特？特斯拉曝馬斯克可能要賣股 (圖片：AFP)

此消息釋出之際，馬斯克上週日 (5 日) 推文指出，推特在瀕臨破產後正趨於收支平衡。

馬斯克寫到：「過去 3 個月非常艱難，因為他必須努力避免讓推特走向破產，同時還要履行特斯拉和 SpaceX 的基本職責。推特目前仍然面臨挑戰，但如果堅持到底，推特現在正趨於收支平衡， 非常感謝大家支持！」

他曾於去年底透露，推特目前還不安全，但也沒有瀕臨破產。還有很多工作要做。

科技新聞媒體《Platformer》和《路透社》等外媒推估，由於數百家推特廣告商已停止或縮減支出，推特今年 1 月份的每日營收年降 40%，而去年 12 月份的廣告營收年減高達 70%。

馬斯克買下推特後已採取了嚴厲的措施來削減公司成本，並實施了一系列改革，但後續風波不斷。

推特因未能支付各種合作夥伴、供應商和員工解聘費用而官司纏身。推特被私人飛機服務公司 (Private Jet Services Group) 提告，指控其拒絕支付 10 月份的 2 次包機費用，總計 197,725 美元，因未支付其在舊金山辦公室 136,260 美元的租金再度被告。