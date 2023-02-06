鉅亨美股雷達：本週市場關注Fed主席鮑爾談話 戴爾宣布將裁員5%

美股重要看點：

本週市場關注 Fed 主席鮑爾談話。美今日將公布 1 月諮商會就業趨勢指數。美國 10 年期公債殖利率來到 3.61%。美股期貨週一 (6 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.65%，標普 500 期貨跌 0.87%，那斯達克 100 期貨跌 1.17%。

Fed 主席鮑爾將於台灣時間週三凌晨 1 點發表談話。一系列 Fed 官員也將發表評論，投資人將觀察 Fed 官員有關貨幣政策計畫及其對經濟預期的更多線索。

美國最新公布的 1 月非農報告顯示新增就業人數遠超預期，顯示就業市場仍未降溫，不僅澆熄市場對 Fed 在未來轉鴿預期，也可能削弱 Fed 打通膨的努力，與此同時也意味著 Fed 還有繼續緊縮貨幣政策的空間。

鮑爾日前在記者會上表示，「通膨減緩進程已經開始」，這表明激進的緊縮週期開始緩解物價成長的速度，儘管他警告未來還會有幾次升息。

分析師認為，雖然鮑爾在會幣政策後的記者會上強調還會繼續升息，但聯邦公開市場委員會（FOMC）的聲明中通膨用詞變化，以及從「升息程度」到「升息節奏」的用詞變化，都表明官員正在辯論何時暫停升息，這本身就是一種鴿派訊號。

美國前財政部長桑默斯 (Larry Summers) 周日 (5 日) 表示，美國經濟軟著陸可能性較前幾個月有所增加，但他也指出通膨率仍太高。

桑默斯表示：「與幾個月前相比，我們更有可能實現軟著陸」，他也為此感到鼓舞，但是，他仍認為，要說現在就已經走出困境是錯誤的。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 1 月諮商會就業趨勢指數，前 116.31

重要個股動態：

在全球個人電腦 (PC) 需求下滑情況下，戴爾 (DELL-US) 宣布將裁員約 6,650 人，成為最新宣布裁員數千人的科技公司。

戴爾共同營運長 Jeff Clarke 在一份備忘錄中表示，裁員是因為該公司面臨持續惡化的市況，並且未來不確定性續增。

戴爾發言人稱，此次裁員人數約佔全球員工總數 5%。在經過裁員後，員工總數將會創下 6 年來新低。

DELL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉向美國證券交易委員會提交的 10-K 文件顯示，執行長馬斯克可能需要出售特斯拉股票以履行與投資相關的承諾，但並未具體點名推特。

特斯拉最新 10-K 文件顯示，馬斯克可能可能需要出售股票以履行與投資相關的承諾，雖未點名推特，但外界普遍認為，馬斯克可能將再度賣股籌資救推特。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博《Power On》時事通訊記者 Mark Gurman 上週日 (5 日) 透露，蘋果正考慮在 iPhone Pro 系列的基礎上推出更高階 iPhone Ultra 機型，並進一步提升高階 iPhone 的價格，預計最快 2024 年推出。

Gurman 表示，目前還不清楚 iPhone 16 Ultra 會跟 iPhone 16 Pro/Pro Max 有何區別，但他估計，Ultra 版本可能會具備更大的螢幕、更佳的攝影鏡頭、更快的處理器等。