鉅亨美股雷達：本週市場關注Fed主席鮑爾談話 戴爾宣布將裁員5%

美股重要看點：
本週市場關注 Fed 主席鮑爾談話。美今日將公布 1 月諮商會就業趨勢指數。美國 10 年期公債殖利率來到 3.61%。美股期貨週一 (6 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.65%，標普 500 期貨跌 0.87%，那斯達克 100 期貨跌 1.17%。
Fed 主席鮑爾將於台灣時間週三凌晨 1 點發表談話。一系列 Fed 官員也將發表評論，投資人將觀察 Fed 官員有關貨幣政策計畫及其對經濟預期的更多線索。
美國最新公布的 1 月非農報告顯示新增就業人數遠超預期，顯示就業市場仍未降溫，不僅澆熄市場對 Fed 在未來轉鴿預期，也可能削弱 Fed 打通膨的努力，與此同時也意味著 Fed 還有繼續緊縮貨幣政策的空間。
鮑爾日前在記者會上表示，「通膨減緩進程已經開始」，這表明激進的緊縮週期開始緩解物價成長的速度，儘管他警告未來還會有幾次升息。
分析師認為，雖然鮑爾在會幣政策後的記者會上強調還會繼續升息，但聯邦公開市場委員會（FOMC）的聲明中通膨用詞變化，以及從「升息程度」到「升息節奏」的用詞變化，都表明官員正在辯論何時暫停升息，這本身就是一種鴿派訊號。
美國前財政部長桑默斯 (Larry Summers) 周日 (5 日) 表示，美國經濟軟著陸可能性較前幾個月有所增加，但他也指出通膨率仍太高。
桑默斯表示：「與幾個月前相比，我們更有可能實現軟著陸」，他也為此感到鼓舞，但是，他仍認為，要說現在就已經走出困境是錯誤的。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數下跌 39.02 點，或 0.11%，收 34,053.94 點。
- 那斯達克指數上漲 384.5 點，或 3.25%，收 12,200.82 點。
- 標普 500 指數上漲 60.55 點，或 1.47%，收 4,179.76 點。
- 費城半導體指數上漲 68.37 點，或 2.22%，收 3,141.84 點。
今日重要總經數據：
- 美國 1 月諮商會就業趨勢指數，前 116.31
重要個股動態：
1. 戴爾 (DELL-US)
在全球個人電腦 (PC) 需求下滑情況下，戴爾 (DELL-US) 宣布將裁員約 6,650 人，成為最新宣布裁員數千人的科技公司。
戴爾共同營運長 Jeff Clarke 在一份備忘錄中表示，裁員是因為該公司面臨持續惡化的市況，並且未來不確定性續增。
戴爾發言人稱，此次裁員人數約佔全球員工總數 5%。在經過裁員後，員工總數將會創下 6 年來新低。
2. 特斯拉 (TSLA-US)
特斯拉向美國證券交易委員會提交的 10-K 文件顯示，執行長馬斯克可能需要出售特斯拉股票以履行與投資相關的承諾，但並未具體點名推特。
特斯拉最新 10-K 文件顯示，馬斯克可能可能需要出售股票以履行與投資相關的承諾，雖未點名推特，但外界普遍認為，馬斯克可能將再度賣股籌資救推特。
3. 蘋果 (AAPL-US)
彭博《Power On》時事通訊記者 Mark Gurman 上週日 (5 日) 透露，蘋果正考慮在 iPhone Pro 系列的基礎上推出更高階 iPhone Ultra 機型，並進一步提升高階 iPhone 的價格，預計最快 2024 年推出。
Gurman 表示，目前還不清楚 iPhone 16 Ultra 會跟 iPhone 16 Pro/Pro Max 有何區別，但他估計，Ultra 版本可能會具備更大的螢幕、更佳的攝影鏡頭、更快的處理器等。