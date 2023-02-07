〈財報〉醫療成本下降+Medicare助益 健保公司Centene Corp上季獲利超預期

健康保險公司 Centene Corp (CNC-US) 周二 (7 日) 第 4 季獲利小幅超出預期，得益於醫療成本下降以及對其政府支持的 Medicare 健康保險業務的穩定需求。

大多數健康保險公司的成本在疫情期間有所波動，但最近幾季受益於與疫情相關的住院人數下降。大型競爭對手 UnitedHealth (UNH-US) 最近表示，在疫情進入第 3 年後，全球的醫療費用更容易預測。

UnitedHealth 和 Cigna (CI-US) 也大多能夠設法控制醫療費用，雖然早期流感季節與新冠疫情加上呼吸道合胞病毒病例同時同時出現，構成所謂的「三重流行」，且對醫療服務的需求仍處於第 4 季財報範圍內。

Centene 表示，其衡量醫療成本與所收取保費的當季健康福利比率為 88.7%，優於 Refinitiv 分析師估計的 88.8%。

但與一年前相比，由於更高的醫療補助利用率和流感相關成本，該比率有所增加。Medicaid 計畫補助一些收入和資源有限的人的醫療費用支出。

不計項目，該公司每股獲利 86 美分，略優於華爾街預期的每股 85 美分。

Centene 的 Medicare 健康保險業務收入較上年同期成長約 24% 至 54.5 億美元。