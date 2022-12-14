聯航對波音下大單 股價反而大跌 分析師：被CPI報告拖累

聯合航空 (UAL-US) 雖公布重要的採購案利多，卻被通膨數據蒙上陰影，讓部分分析師開始評估該股的潛在買入機會。

即使公布將向波音公司 (BA-US) 採購 200 架 787 夢幻機，但聯航股價周二 (13 日) 下跌近 7%；周三 (14 日) 盤前交易中又下跌 1%。

CFRA 分析師史卡洛拉 (Colin Scarola) 在最新 CPI 數據發布後的報告中寫道，「下跌可能是對 CPI 報告的回應；因報告顯示美國 11 月機票價格較 10 月下跌了 3%。」「不過，CPI 的機票價格數據向來並不能代表聯航的股價趨勢。比如之前 CPI 數據顯示第 3 季美國機票較第 2 季下跌 8%，而聯航的實際股價同期僅下跌 1%。」

她說，「此外，考慮到近期燃油價格的跌幅，預計機票價格會有所緩和，從而允許航空公司在提高獲利能力的同時減少漲價。值得注意的是，聯航預測第 4 季平均燃油價格為 3.61 美元，但截至如今，航空燃油價格低於 2.70 美元，較預測值下跌 25%。」

達美航空 (DAL-US)、捷藍航空 (JBLU-US) 和西南航空 (LUV-US) 等競爭對手航空公司周二股價也大幅下跌。

史卡洛拉補充說，該股拋售過頭，並重申對聯航股票的買入評級。她還調升了聯合航空 2022 年、2023 年和 2024 年的獲利預期，並將目標價從 59 美元上修至 60 美元。

聯航周二宣布，已訂購 100 架波音的 787 夢幻機，並可選擇再購買 100 架。在新聞稿中，聯航將此次採購描述為「美國航空業者在商業航空史上最大的廣體訂單」，預計將在 2024 年至 2032 年之間交機。

聯航還行使了購買 44 架波音 737 Max 飛機的選擇權，將在 2024 年至 2026 年期間交機，同時補充說，這些訂單將使其在 2023 年雇用 15000 名新員工。