分析師：多項利多因素有望推升股價 上調特斯拉目標價至225美元

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 在週一 (6 日) 表示，受惠於中國市場對特斯拉 (TSLA-US) 電動車的需求增加、美國實行電動車稅收減免等利多因素，都將推升特斯拉股價，他將目標價上調至 225 美元。

Ives 在最新的報告中，重申了對特斯拉的「跑贏大盤」的評級，同時將目標價從 200 美元上調至 225 美元，較目前股價約有 18% 的上漲空間。值得注意的是，特斯拉今年迄今漲幅超過 80%。

Ives 說，特斯拉近期下調 Model Y 和 Model 3 售價，明顯推動了在中國這個關鍵市場的需求，再加上中國疫情後重新開放，目前是供不應求。他也說，有跡象表明，中國的電動車買家更青睞特斯拉，而不是其他的品牌。

同時，Ives 指出，拜登政府上週五 (3 日) 表示正修正車輛分類定義，讓更多包含特斯拉、通用汽車和其他品牌的更多電動車車型有資格獲最高 7,500 美元的聯邦稅收抵免，為特斯拉帶來了另一個有利因素。

另外，Ives 認為，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 收購推特對特斯拉股價的影響正在逐漸消退。

「我們相信，從廣告的角度來看，隨著成本削減，推特本身已經開始穩定下來，馬斯克需要出售更多特斯拉股票來彌補推特虧損的擔憂已經逐漸淡化。」Ives 說道。

不過，他也表示，在新的推特執行長上任以前，這間社交媒體平台仍舊是「整個馬斯克生態系統」中，一項不確定因素。