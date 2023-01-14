全球經濟軟著陸有望？德英GDP顯示歐洲躲過衰退機率升高  

最新數據顯示，歐洲兩大經濟體德國和英國去年第 4 季看起來已經躲過衰退，意外平穩的表現不僅讓經濟學家跌破眼鏡，也讓人期待其他先進國家也有機會避免在這個冬天陷入不景氣。

根據德國聯邦統計局 (Destatis) 周五 (13 日) 公布的數據，受益於消費者帶來的動能，德國去年第 4 季國內生產毛額 (GDP) 持平，全年成長 1.9%。

統計局局長 Ruth Brand 表示，在俄烏戰爭、能源危機、原物料短缺、運輸瓶頸、糧食通膨、勞動力緊俏的眾多影響下，德國經濟全年仍能有良好的表現。

英國同日公布，11 月 GDP 成長 0.1%，優於經濟學家預期。路透訪調的經濟學家原本預估 11 月會萎縮 0.2%，展望黯淡。

英國 10 月和 11 月 GDP 都保持成長。(圖: AFP)

英國第 3 季 GDP 萎縮 0.3%，但 10 月成長 0.5%，如今 11 月也意外擴增 0.1%，有望躲過第 4 季 GDP 再度下滑、陷入技術性衰退 (GDP 連兩季萎縮) 的結局。

英國統計局 (ONS) 說：「面對消費者的服務業產值在 11 月成長 0.4%，最大功臣來自食品和飲料產業活動，因為世界盃足球賽 (FIFA) 在 11 月舉行。」

全球經濟軟著陸希望

經濟合作開發組織 (OECD) 幾周前才警告，德、英經濟可能落後其他七大工業國 (G7) 成員，然而目前看來，政府撒錢補貼能源費用，正在發揮功用、幫助家庭度過一個世代以來最嚴峻的生活成本危機。

歐洲兩大經濟體意外強韌的表現，提高全球經濟軟著陸的可能性。

全球經濟的希望也寄託在中國解封，以及歐洲天候持續溫暖，後者可降低能源需求和對俄羅斯能源的依賴。

但另一方面，仍要小心強勁需求導致頑強的通膨難以回落，進而升高歐美和全球央行的決策難度：應該再升息多少才足以壓制通膨，

ING 總經部門主管 Carsten Brzeski 說：「德國和英國處境很相似，高通膨環境遇上慷慨的財政支持，以及溫和的天氣，救了經濟。雖然這份數據仍然帶來希望，危機似乎沒有大家害怕的嚴重，但是我還是無法確定今年是否一切都會好起來。」