南韓政府：中國入境旅客新冠陽性率歸零 一個多月來首見

南韓中央防疫對策本部上周六（4 日）發布的數據顯示，當天中國入境旅客新冠落地檢陽性率為零，這是南韓對中國短期停留人員實施落地檢後，一個多月來陽性率首度歸零。

《韓聯社》報導，上周六自中國入境人員共計 1,136 人，其中 164 人在入境後接受新冠核酸檢測，無人確診。

南韓防疫部門上月 5 日起要求所有自中國入境人員，須在登機前提供行前 48 小時內核酸檢測陰性證明或行前 24 小時內醫療機構開具的抗原檢測陰性證明，此後陽性率逐步下滑。

中國入境人員落地檢陽性率持續下滑的情況下，外界關注南韓政府是否會提前取消落地檢和暫停簽發中國公民赴韓短期居留簽證措施，這些措施將於月底到期。

南韓政府宣布從 1 月 2 日起自中國入境的所有人員，必須在抵達仁川機場後接受新冠核酸檢測，檢測結果呈陽性者須在臨時隔離設施隔離七天。南韓駐中國外交機構也停發赴韓短期簽證。

中國駐韓國大使館在 1 月 10 日發布暫停簽發南韓公民赴中國短期簽證的通知。中國外交部發言人汪文斌對此表示：「我們再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。」