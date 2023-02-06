科技業裁員潮？7大技術人才沒在怕 時薪125美元起跳

科技業裁員潮一波又一波，谷歌 (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 都宣布將裁員數萬人，而推特和 Meta (META-US) 也已宣布在秋季裁員，然而，某些技術人員依舊在勞動市場內炙手可熱。

Monster 職業專家 Vicki Salemi 表示，科技業對技術人員的需求仍高，技術差距依舊巨大，企業主在勞動市場上仍難以找到可滿足多種技術需求的人力。

他列出下述 7 種最吃香的技術專長，與時薪市場行情，儘管企業主不一定是開出全職需求，有些可能是兼職或契約職的方式。

全端工程──時薪高達 135 美元

全端工程師綜合前端工程師與後端工程師的角色，必須兼具網站的的多項知識，包含伺服器、資料庫維護、版面調整、使用者體驗等，亦即擁有支援多個部門的能力。

行動 app 開發──時薪高達 155 美元

行動 app 開發人員是專為智慧手機、平板電腦和電腦創建 app 的軟體工程師，擁有編碼語言能力，可修復軟體錯誤，也能與圖形設計師和數據科學家合作構建 app。

網頁設計──時薪高達 250 美元

網頁設計師構建網站，使用 HTML 和 JavaScript 等編程語言以及 Adob​​e Photoshop 等繪圖軟體創建適當的功能和外觀。

用戶體驗 (UX)/ 用戶介面 (UI) 設計──時薪高達 120 美元

這類設計師聚焦在網站和 app 上創造用戶良好體驗，工作內容為規劃網站結構、開發內容、創建原型並測試錯誤。

內容管理系統 (CMS) 開發──時薪高達 105 美元

CMS 是協助用戶管理各種內容 (自創建到發布) 的軟體，且可將內容儲存在其數據庫中供日後使用。CMS 開發人員負責開發軟體的後端和前端。

手動測試──時薪高達 50 美元

在沒有自動化工具幫助的情況下，需要手動測試專業人員來測試軟體功能，確保軟體在各種情況下都能正常運作，並記錄過程中任何錯誤或問題。

文本 (Script) 自動化──時薪高達 350 美元

文本自動化是軟體的命令列表，可自動執行向客戶發送電子郵件等任務，由專業人員以 Python 和 JavaScript 等編碼語言編寫。

Upwork 人才解決方案副總裁 Margaret Lilani 表示，日常生活處處可見科技，無論是工作、學習、溝通或交易，處處都需要科技，尤其是過去三年疫情期尤其明顯，因為大眾更加依賴各種設備遠端連結彼此。即使疫情淡去，科技需求不會退燒，就企業和數位普及度來說，他們必須擁抱科技，因此這 7 類人才仍是勞動市場最吃香的族群。