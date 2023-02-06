美企財報周持續發燒 迪士尼、CVS、Uber、PayPal 近90家標普500成分股將發布業績

美國企業本周持續進行，近 90 家標普 500 指數內的企業將發布財報。根據 Refinitiv，企業獲利較去年同期下降約 3%。

賽門物業集團 (SPG-US)、Take-Two 互動軟體 (TTWO-US) 和泰森食品 (TSN-US) 將在周一 (6 日) 發布報告，緊隨其後的是英國石油 (BP-US)、奇波雷墨西哥燒烤 (CMG-US) 、杜邦 (DD-US)、林德 (LIN-US) 和皇家加勒比集團 (RCL-US)。

迪士尼 (DIS-US)、CVS Health (CVS-US) 和 Uber (UBER-US) 將在周三公佈業績，隔日 AbbVie (ABBV-US)、Expedia (EXPE-US)、希爾頓全球酒店集團 (HLT-US)、PayPal (PYPL-US) 和菲利普莫里斯國際 (PM-US) 接力，周五由本田汽車 (HMC-US) 和諾威品牌 (Newell Brands)(NWL-US) 公布財報以結束這周。

這周經濟數據方面相對平靜，以周五將公布的密歇根大學 2 月消費者信心指數為重點。經濟學家預期該數據將與 1 月水準持平，表明消費者普遍持悲觀態度。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二在 Economic Club 發表談，這將是經濟學家和 Fed 觀察家的焦點。

本周重要企業財報

周一 (2/6)

動視暴雪 (ATVI-US)、Cummins (CMI-US)、愛德士 (IDXX-US)、安森美 (ON-US)、賽門物業集團、Take-Two 互動軟體和泰森食品。

周二 (2/7)

英國石油、開利全球 (CARR-US)、Centene (CNC-US)、奇波雷墨西哥燒烤、Enphase Energy (ENPH-US)、Fiserv (FISV-US)、杜邦、Fortinet (FTNTUS)、Illumina (ILMN-US)、KKR (KKR-US)、林德、皇家加勒比集團、宏盟集團 (OMC-US)、保德信金融集團 (PRU-US)、福泰製藥 (VRTX-US)、賽萊默 (XYL-US)。

Fed 將公布 12 月消費者信貸數據。經季節性因素調整後，11 月消費者信貸總額年增 7.1%，創 4.76 兆美元紀錄。循環信貸 (主要為信用卡債務) 年增 16.9%，據估計，消費者在疫情大流行期間的 2.3 兆美元超額儲蓄已經縮減至不到 1 兆美元。

周三 (2/8)

迪士尼將公布 2023 財年第一季財報。由於投資者轉為重視串流媒體部門的獲利而非成長，迪士尼去年股價重挫 43.9%，創下自 1974 年以來最差表現。

此外同日將發布財報的企業包括：CVS Health、Uber、芝加哥商業交易所 (CME-US)、Dominion Energy (D-US)、伊頓公司 (ETN-US)、艾默生電氣 (EMR-US)、Equifax (EFX-US)、挪威國家石油 (EQNR-US)、 美高梅國際酒店集團 (MGM-US)、O’Reilly Automotive (ORLY-US)、TotalEnergies ，以及百勝集團 (Yum-US)。

周四 (2/9)

除了 AbbVie、Expedia、希爾頓全球酒店集團、PayPal、菲利普莫里斯國際將發布財報外，同日尚有阿斯特捷利康 (AZN-US)、Duke Energy (DUK-US)、Interpublic (IPG-US)、家樂氏 (K-US)、 Motorola Solutions (MSI-US)，以及標普全球 (SPGI-US)。

勞工部將公布截至 2 月 4 日當周的初次請領失業救濟金人數。1 月平均請領人數為 1917500 人，較 12 月紀錄減少 2.6 萬人，且仍處於歷史低位。

12 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，職位空缺數與失業人數之比升至接近 1.9 的紀錄高點，Fed 主席鮑爾上周在 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 新聞發布會上表示，該數據必須再更平衡。1 月失業率降至 3.4%，創半個世紀來最低點。

周五 (2/10)

本田汽車、諾威品牌，以及環匯有限公司 (Global Payments)(GPN-US) 將公布財報。

密歇根大學發布 2 月份消費者信心指數。市場普遍預期為 65，與 1 月水準持平。

消費者 1 月預期接下來一年的通膨率為 3.9%，創 2021 年 4 月以來最低水準。Fed 曾表示，通膨預期在決定實際通膨方面發揮重要影響。鮑爾近期表示，通膨預期「錨定良好」，意味消費者的未來通膨預期對當前通膨並不敏感。