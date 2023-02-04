特斯拉私有化官司 美陪審團裁定馬斯克勝訴 詐欺罪名不成立

特斯拉執行長馬斯克 2018 年推文預告要將特斯拉私有化，導致特斯拉股價波動而遭股東控告，歷經三週的審判期後，美國陪審團週五 (3 日) 裁定，馬斯克和特斯拉不對誤導投資人承擔責任，此一大利多促使特斯拉 (TSLA-US) 盤後股價應聲漲逾 1%。

馬斯克和特斯拉遭股東集體訴訟案於 1 月 17 日在美國舊金山聯邦法院開審，按計畫審理將持續到 2 月 1 日。

特斯拉股東控訴被馬斯克 2018 年推文所騙，當時馬斯克聲稱，特斯拉私有化所需資金是有保障的，導致特斯拉股價大幅波動。股東們痛批馬斯克行事魯莽，讓其損失「數十億美元」因而憤而提告並要求賠償。

原告律師團表示，馬斯克和特斯拉不能凌駕於法律之上，應該為這些推文承擔責任。

美國陪審團週五 (3 日) 裁定，馬斯克和特斯拉不對誤導投資人承擔責任 (圖片：AFP)

馬斯克於證人席上否認推文影響特斯拉股價，他表示：「我在推特上發文並不意味著人們會相信它或採取相應行動。」

馬斯克律師團答辯時提到，馬斯克當時是「用錯詞」，「資金是有保障」技術上是不精準的，但推文導致股東損失的因果並不連貫，僅僅因為這是一條糟糕措辭的推文，並不意味著這就是欺詐。

歷經三週的審判期後，美國陪審團週五用不到 2 小時就做出裁決，馬斯克和特斯拉不對誤導投資人承擔責任，詐欺罪名不成立。馬斯克和特斯拉因「私有化」幾字賠償數十億美元的危機解除。