搶攻生成式AI市場 Google傳掏近4億美元投資ChatGPT對手

知情人士透露，Alphabet 旗下 Google 據傳斥資近 4 億美元，投資人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic，後者正在測試 OpenAI 旗下爆紅 AI 聊天機器人 ChatGPT 的競爭對手。在此同時，兩家公司宣布敲定合作，成為繼微軟之後，又一家與 AI 新創合作搶進「生成式 AI」(generative) 領域的科技巨擘。

根據兩家公司的聲明，Anthropic 將使用 Google Cloud 服務。知情人士透露，Google 將透過這筆投資取得 Anthropic 股權，但不要求 Anthropic 把資金用來購買 Google Cloud 服務。金融時報、彭博皆報導投資消息，不過兩家公司均未證實。

Google 執行長 Thomas Kurian 表示，AI 已經從學術研究，變成科技變革之一最大的驅動力之一，並為所有產業帶來成長和服務改善的機會，未來 Google Cloud 將向所有新一代 AI 新創開放基礎設施。

Anthropic 由 OpenAI 前主管在 2021 年創立，今年 1 月開放聊天機器人「Claude」限量測試，正尋求未來幾個月向更多人開放，以和迅速竄紅的 ChatGPT 競爭。

ChatGPT 即將推出月費 20 美元的服務，朝商用化發展。圖取自 OpenAI 官網

ChatGPT 幾乎可和人類一樣交談和創造內容，瑞銀分析師推測，自去年 11 月底公開測試至 1 月底，每月活躍用戶已達到 1 億人，該平台趁勝追擊，周四 (2 日) 宣布即將推出商用化服務，每月收費 20 美元。

微軟日前剛高調宣布斥資 100 億美元投資 OpenAI，之前也曾在 2021 年和 2019 年為其注資。

對微軟 (MSFT-US) 和 Google(GOOGL-US) 這種成熟企業來說，與新創公司的合作讓他們有機會打入受歡迎的先進 AI 系統，而 OpenAI 和 Anthropic 這些新創則能獲取資金和資源。

為了迎戰 ChatGPT，Alphabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 周四在法說會中表示，將在未來幾周或幾個月發表聊天機器人，用戶可以把這些產品當成搜尋的工具。

Anthropic 執行長 Dario Amodei 說：「我們與 Google Cloud 合作，能幫助 Anthropic 下一階段的發展，也就是把我們的 AI 系統推廣給更多人。這項合作能讓我們取得目前需要的雲端基礎設施效能和規模。」