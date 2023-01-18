工程師證實：特斯拉自動駕駛宣傳影片造假

外媒週二 (17 日) 報導，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk ) 曾在 2016 年透過一支影片宣傳特斯拉汽車能夠自動駕駛的證據，吹噓這可能比人類司機更好，但一位特斯拉資深工程師證實，影片內容造假。

2018 年發生一起特斯拉 Model X 交通致死事故，38 歲台裔蘋果工程師 Walter Huang 不幸身亡，死者家屬 2019 年向美國加州高等法院對特斯拉提起訴訟，指控特斯拉 Autopilot 自動輔助駕駛系統有缺陷。

針對這起訴訟，特斯拉自動駕駛軟體總監 Ashok Elluswamy 出庭作證指出，特斯拉在 2016 年造假一支影片來宣傳特斯拉汽車能自動駕駛的證據，但實際上，當時的特斯拉汽車不具備在紅燈時自動停車，在綠燈時加速等功能。

特斯拉在 2016 年造假一支影片來宣傳特斯拉汽車能自動駕駛 (圖片：翻攝特斯拉官網)

特斯拉官網上還保留這段 2016 年的宣傳影片，內容展示： 「特斯拉汽車自動行駛，完全沒有人為介入的情況下，穿過城市街道到高速公路再到街道，然後找到一個停車位，坐在駕駛座上的人只是基於守法原因坐在那裡，他什麼也沒做，汽車是自動駕駛的。」

Elluswamy 指出：「這支影片是應馬斯克的要求，特斯拉自動駕駛團隊設計和錄製一個『Autopilot 系統能力』宣傳片。特斯拉在預定的路線上使用 3D 投影技術，司機在行駛過程中人為介入控制。」

Elluswamy 透露，當時拍攝 Model X 測試車進行自動停車時，這款車還撞到特斯拉停車場的柵欄上。Elluswamy 認為，在沒有任何免責聲明或特別標註 (星號) 的情況下播放這段影片顯然有誤導消費者的可能性。

這是首次有特斯拉員工證實並詳述特斯拉偽造自動駕駛技術影片的過程。

特斯拉近期降價利多刺激下，特斯拉 (TSLA-US) 週二暴漲 7.43% 至每股 131.49 美元。