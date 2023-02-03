聯準會放緩升息幅度 法人預估再升2碼才會停止升息

聯準會一如預期宣布升息 1 碼，法人認為，聯準會很快會停止升息，但在終止升息循環前，應該還會再升息 2 次、每次升息 1 碼，而隨著聯準會升息步調放緩，投資市場風險偏好也將回升。

聯準會主席鮑爾在記者會重申對抗通膨的決心，景順亞太區 (日本除外) 環球市場策略師趙耀庭認為，儘管聯準會放緩升息步伐，但聯準會也暗示還有緊縮空間，研判聯準會仍將繼續升息，因此市場短期內仍將動盪。

趙耀庭認為，隨著市場積極重新評估衰退風險，以及復甦預期升溫，市場對於風險承受程度也將上升，而隨著聯準會放緩升息幅度後，未來將朝「結束緊縮」的方向前進，但在聯準會按下升息的暫停鍵之前，預估接下來還可能再升息 2 次，每次升息 1 碼。

趙耀庭指出，在聯準會鷹派態度轉趨溫和，加上其他主要央行政策緊縮，可能導致美元走弱，在美元走貶、聯準會即將暫停升息及中國重新開放，在投資標的上，比起成熟市場相對更看好新興市場，尤其是亞太區新興市場。

趙耀庭表示，預計市場短期內仍會持續動盪，隨著市場積極重新評估衰退風險，以及復甦預期升溫，市場對於投資風險承受程度也將跟著上升。

富達投信投資長陳威宏表示，聯準會減緩升息幅度，但從其會後聲明仍透露持續升息並維持鷹派論調來看，研判聯準會看重的是長期趨勢，並暗示停止升息後，高利率維持較長時間，市場預估 2023 年終端利率中位數可能落在 5.25%。

陳威宏分析，從供應鏈緩解、汽車價格滑落、 商品價格下跌及基期效應下，預估整體通膨有望顯著改善，但核心通膨仍面臨挑戰；此外，目前就業市場仍強勁，惟房市及企業調查等相關數據則顯示美國經濟成長前景依然較消極，因此對風險性資產維持審慎看法。

至於個別市場，富達投信指出，近期美股反彈已將評價推升至高於合理水平，但美國就業數據仍強因此仍將觀望美國市場發展；至於亞洲、新興市場則受惠於中國大陸放寬防疫政策及美國減緩升息幅度可望帶動經濟逐漸復甦。

以中國來說，隨著防疫政策放寬與經濟重啟，加上寬鬆貨幣政策及財政政策支持下，經濟有望逐步復甦，預期內需消費將成主要的驅動力，但因疫情仍未明顯降溫，預期第一季經濟仍充滿挑戰，要等下半年企業獲利才有望改善，先前累積的消費需求才會逐漸釋放。