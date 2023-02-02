〈雷仲達開講〉合庫金董座：聯準會上半年可望停止升息 今年經濟會比預期好

美國聯準會一如預期升息 1 碼 (0.25 個百分點)，合庫金 (5880-TW) 暨銀行董事長雷仲達認為，在通膨獲得控制、美國放緩升息幅度後，預期聯準會最快今 (2023) 年上半年就會停止升息，全球經濟將得以喘一口氣，預期今年經濟成長表現會比去年預期來得好，對經濟展望持樂觀態度。

雷仲達今 (2) 日受訪時表示，在升息循環態勢下，原本市場對今年經濟表現有點不放心，但 IMF(國際貨幣基金) 日前卻將今年的全球經濟成長預測值從原本的 2.7% 調升至 2.9%，這點頗令人意外的，推測 IMF 應該是認為物價下降、消費量能有回升，這對全球景氣來說是個好消息。

雷仲達說，美國去年啟動升息循環，在高利率環境下一定會傷到經濟成長，當時他也傾向「今年經濟可能比去年底差」，但目前市場預期，聯準會很可能在上半年停止升息，屆時全球經濟也可望喘一口氣，今年經濟成長率不見得會比去年差。

媒體追問，聯準會升息是否會牽動我央行 3 月利率走向，對此，身兼央行常務理事的雷仲達不願多談，但他也說，從總經的大方向來說，包括聯準會、我央行，在決議利率政策前都會先觀察市場效果，再決定要不要繼續升息。

雷仲達認為，在避免經濟硬著陸的前提下，聯準會應該不會強硬升息，目前美國聯準會已經升息 18 碼，未來在利率決策上勢必會更謹慎，研判在薪資與勞動水準都達到一定效果 (意指降溫) 的情況下，不排除聯準會 3 月就會停止升息。

展望今年國內經濟表現，雷仲達認為，全球升息循環確實會短暫影響我經濟成長，但傷害應該不大，研判我今年經濟成長率比較接近央行去年底公布的預估值 2.53%，今年全年仍有機會「保 2」，而且會優於去年底的預測值。