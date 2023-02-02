〈台幣〉Fed升息1碼符預期 狂升逾3角衝上29.6字頭 改寫逾7個月新高

央行昨天放手讓新台幣升破 30 元大關，美國聯準會 (Fed) 將升息幅度減至 1 碼 (25 個基點)，符合市場預期，熱錢持續流入台北匯市，新台幣兌美元匯率連續第 4 日強升，今 (2) 日早盤一度勁揚逾 3 角，一口氣衝破 29.9、29.8、29.7 元三道關卡，最高升抵 29.658 元，改寫逾 7 個月新高，上演股匯雙漲走勢。

兔年開紅盤以來，熱錢天天流入，將新台幣推上最強亞幣寶座，昨天升值 8.7 分、以 29.965 元作收後，今天在外資追捧下，新台幣兌美元一度升值 3.07 角，最高來到 29.658 元，改寫去年 6 月底以來的盤中新高。

Fed 周三公布利率決策結果，一如預期將升息幅度減至 1 碼 (25 個基點)，使聯邦資金利率達到 4.5%-4.75% 目標區間，並重申「持續升息」措辭不變。主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後坦言，通膨確實有稍微減緩，但仍處在高點，這場對抗通膨的戰役還沒拿下勝利。

觀察主要亞幣今天對美元表現，新台幣早盤強升逾 0.8%，再度成為最強亞幣，人民幣也升值 0.37%，韓元升值 0.21%，日元升值 0.16%，新加坡也小幅走揚，亞幣普遍呈現升值走勢。

台股今天以 15508.83 點開出，上漲 88.7 點，早盤在權王台積電及電子股領軍下，推升加權指數大漲 150 點，高點衝上 15571.14 點，航運股同獲多頭青睞，金融股普遍走弱，唯獨國泰金逆勢走強。